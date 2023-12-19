На Рождество и Новый год мы любим дарить и получать подарки. Часто подарки как знак внимания рассылаются деловым партнерам — и вполне реальны ситуации, когда это может привести к проблемам с законом.



То, что передача материальных благ чиновникам в коррупционных целях является нарушением закона, известно всем. Однако это касается и сотрудников частных предприятий и организаций — соответствующая норма есть в Уголовном законе. О том, что следует учитывать, чтобы рождественский подарок деловому партнеру не обернулся бы нарушением закона, рассказали юристы бюро присяжных адвокатов TGS Baltic Арина Стивриня и Артис Клявиньш.

Одним из определяющих критериев является стоимость подарка. Если подарок символичный или очень маленький, волноваться не стоит.

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