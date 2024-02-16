В конце января в Латвии состоялся первый случайный отбор призывников Службы государственной обороны (СГО). Это значит, что 300 молодых латвийцев в возрасте 18-19 лет уже получили повестки — они были направлены призывникам до 1 февраля. Неудивительно, что после получения повестки у потенциального солдата СГО могут возникнуть вопросы. Портал Delfi обратился в Министерство обороны с просьбой ответить на многочисленные вопросы наших читателей.

В третьем призыве СГО не удалось набрать достаточного количества добровольцев, поэтому была проведена жеребьевка по отбору молодых людей, которые будут призваны в армию.

Набрать нужно 480 солдат. Заявки подали 515 добровольцев, из них после медицинских проверок годными к службе были признаны около 320, поэтому 150 человек будут призваны в обязательном порядке. Повестки получат 300 молодых людей в возрасте 18-19 лет, поскольку, как показывает опыт, после проверок отсеивается примерно половина.

На наиболее часто задаваемые вопросы о призыве в СГО порталу Delfi ответили в пресс-службе Минобороны:

1. Могут ли призвать молодого человека с двойным гражданством — Латвии и Великобритании, либо страны ЕС?

2. Могут ли призвать студента очного отделения (дневное и вечернее обучение)? Как обстоит ситуация с заочными студентами? А с теми, кто учится дистанционно?

3. Если я получил повестку, но не отреагировал, что произойдет? Меня будут искать? Каким будет наказание?

4. Может ли молодой человек получить повестку, если он старше 18-19 лет?

5. Что делать, если я планировал ехать учиться за границу, но получил повестку?

6. Контролирует ли Латвия внешние границы в отношении выезда мужчин призывного возраста?

7. Могут ли граждане Латвии, которые постоянно проживают за рубежом, быть призваны в СГО? Речь идет и о тех молодых людях, которые учатся за границей.

8. Если я пойду служить в полицию или Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD), освободят ли меня от СГО?

9. Если я пацифист и предпочел бы альтернативную службу, что мне делать?

10. Можно ли заранее получить справку от врача о том, что молодой человек не годен для службы или он все равно должен будет пройти медицинскую проверку?

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