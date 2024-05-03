Foto: Agnija Reiniece

С урчащими животами на работе уже никто не вкалывает. Самые трудолюбивые и экономные приходит в офис с домашней едой в коробочке, чтобы быстро приговорить ее в перерыве. Выносливые могут перекантоваться на батончике или булочке. Но многие все же предпочитают сытно поесть и не готовить — тут в помощь закусочные рядом с работой. В центре Риги варианты есть почти на каждом углу. В районе Мукусалы, где находится офис Delfi, вариантов всего четыре. Что выбрать?

Мы решили провести небольшое исследование и выяснить, где в ближнем Задвинье можно лучше всего обедать. Какое из четырех заведений общепита чем порадует в обеденный перерыв.

Наш первый поход - в кафе Cantina "Дома наук" Латвийского университета — его меню лучше всего характеризует хрустящий картофель фри и ностальгические воспоминания о школьной столовой. Наш соучастник в "экспедиции" — актер Национального театра и рэпер Игорс Шелеговскис, недавно сыгравший главную роль кагэбэшника в сериале "Советские джинсы".

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