С урчащими животами на работе уже никто не вкалывает. Самые трудолюбивые и экономные приходит в офис с домашней едой в коробочке, чтобы быстро приговорить ее в перерыве. Выносливые могут перекантоваться на батончике или булочке. Но многие все же предпочитают сытно поесть и не готовить — тут в помощь закусочные рядом с работой. В центре Риги варианты есть почти на каждом углу. В районе Мукусалы, где находится офис Delfi, вариантов всего четыре. Что выбрать?