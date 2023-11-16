"Там в "Ринужи" финны учат учителей быть коучами, а школьников работать во благо общества", — рассказала знакомая. "Опять издеваются над учителями, напридумали новшеств", — привычно подумала я и решила съездить посмотреть. А там довольные педагоги рассказывают, как ученики перестали бояться звонить по телефону, а дети делятся открытием: оказывается, учителя тоже люди.

Сотрудница приюта Ulubele выглядит ошарашенно. Кадр выхватывает огромную кучу коробок с кормами и другими нужными для животных вещами, которые привезли в приют школьники. Сами привезли, сами собрали, сами договорились с приютом — сами сделали абсолютно все. В этом суть проекта Gutsy Go — детей не надо учить морали, нужно просто показать им, что они сами могут понемногу делать мир таким, каким они его хотели бы видеть.

Началось все в Хельсинки. Группа инициативных педагогов решила, что нужно воспитывать в школьниках гражданскую сознательность. Но не репрессивными методами, а так, чтобы им самим понравилось. И чтобы это в итоге приводило к сближению учителей и учеников, общающихся в неформальной обстановке.

"Давайте я вам покажу видеоролик об одном из самых первых проектов. Он… очень-очень финский", — улыбается Веера Иконен, финский менеджер проекта. Мы сидим в одном из классов школы "Ринужи", а рядом за компьютерами работают пять человек — им нужно успеть все смонтировать к вечеру, к торжественному вечеру в честь завершения проектной недели.

И правда очень по-фински: школьники из Хельсинки решили помочь бездомным, открыв для них передвижную сауну.

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