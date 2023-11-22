Певец, бывший лидер бит-квартета "Секрет" Максим Леонидов попал из огня в полымя. В России он с первых дней полномасштабного нападения на Украину выступил против войны и в начале марта переехал семьей в Израиль. А 7 октября после нападения ХАМАС почва из-под ног стала уходить и там. Как складываются отношения с российскими экс-коллегами "в окопах" и с другим мнением, получается ли писать песни и быть счастливым в такое время, насколько важна еврейская кровь и какие теперь "секретные" планы — об этом Леонидов рассказал порталу Delfi накануне концерта "Лучшее из СЕКРЕТного" 1 декабря в рижском клубе Crystal.

Отчасти Максиму Леонидову было легче принять решение об отъезде, чем большинству его коллег. В Израиль он уже один раз эмигрировал — в 1990 году. Тогда был период охлаждения отношений между участниками легендарного бит-квартета "Секрет" — певец решил попробовать начать новую жизнь на новой земле.

В тот раз он начал с активного внедрения в еврейскую культуру — выучил язык, записал альбом на иврите, снимался в главной роли телесериала, участвовал в двух мюзиклах. Тем не менее свой новый вынужденный отъезд он решил строить на "русской улице", которая, по сравнению с 90-ми годами, стала заметно шире — после войны в страну въехали около 150 тысяч россиян. Успешно развернулась и гастрольная деятельность — ряды зарубежной русскоязычной публики тоже выросли. А добрые и романтичные песни бит-квартета "Секрет" для многих уехавших стали своеобразным бальзамом на раны.

- Вы сейчас в Израиле находитесь? Есть уверенность, что до Риги доберетесь?

- Сейчас — да, в Израиле. Не скажу, что перемещаться сегодня легко. Отсюда летают две израильские авиакомпании и еще какие-то, но фактически аэропорт пустой. В Ригу билеты уже есть — отступать поздно.

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