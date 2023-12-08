В этом году снежный покров толщиной около 20 сантиметров образовался в Латвии еще до начала календарной зимы. LVportals выяснял, каковы обязанности Рижской думы и частных владельцев по уборке снега c тротуаров и крыш в Риге.

В столице эти работы регулируются обязательными правилами Рижской думы № 146, которые действуют до 1 июля 2024 года. Затем правила придется менять в соответствии с новым законом о самоуправлениях, вступившим в силу с января 2023 года.

Улицы чистят в приоритетном порядке

Первыми чистятся магистральные улицы, их проезжие части, по которым ходит общественный транспорт, мосты и путепроводы, велополосы, затем — районные улицы.

В этот зимний сезон за очистку от снега проезжих частей отвечают предприятия Daugavas labā krasta uzturētājs и Daugavas kreisā krasta uzturētājs. В зимних работах задействовано 65 единиц техники, в том числе 34 комплексных снегоуборочных машины, которые чистят и посыпают улицы.

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