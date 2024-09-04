В латвийском обществе не принято говорить о зарплатах. Информация о зарплате считается конфиденциальной и частной информацией, зачастую даже табуированной темой, на которую лучше не говорить. Сотрудники не знают, как лучше обсуждать вопросы зарплаты на собеседовании и как говорить о ней во время трудовых отношений, а работодатели часто не раскрывают детально факторы, влияющие на размер зарплаты, и часто классифицируют информацию об зарплате в трудовых договорах как конфиденциальную.

Хотя в последние годы мы стали более открыты к дискуссиям о зарплате благодаря законодательному требованию указывать зарплату в объявлениях о вакансиях, в обществе по-прежнему наблюдается дискомфорт при таких разговорах.

Однако вскоре эта ситуация изменится, поскольку в Евросоюзе принята новая директива, направленная на сокращение неравенства в оплате труда женщин и мужчин. Для мужчин и женщин, работающих на одинаковых должностях, разница в оплате труда не должна превышать 5%, если только нет существенной разницы в квалификации или производительности.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !