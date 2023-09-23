Жив или мертв Ахмат Кадыров? Погиб ли Пригожин или спрятался в непроходимой суданской пустыне? Есть ли двойники у Путина? Здоровье, да и вообще сам факт существования на земле российских политиков постоянно порождает нелепые теории заговора. Постоянно находятся верующие в то, что тот или иной деятель не умер, а жив, только скрывается от мира, а другой — давно мертв, а за него правят двойники. У сугубой секретности любой информации о личной жизни и здоровье российских "нотаблей" есть две причины — их безудержное воровство и неуверенность в собственной легитимности. У появления слухов о тайной смерти одних или чудесном спасении других — надежда на смерть тиранов и возвращение "добрых" правителей".

Жив ли Рамзан Кадыров? Неизвестно. Кремль справок не дает. Лежит ли он в московской ЦКБ? В ЦКБ тоже справок не дают. Болен ли он? Тоже неизвестно. О его состоянии можно судить только по редким видеозаписям, которые он сам публикует в своих соцсетях. Чем болен? Со ссылкой на неведомые источники люди и издания (Алексей Венедиктов, газета Bild) говорят — почечная недостаточность, неудачные операции по пересадке и все такое.

Сам Кадыров гуляет вроде как по Грозному неизвестно когда и бормочет что-то про 11 километров, задыхаясь в теплой одежде и дождевике. Вокруг моросит то ли дождик, то ли ранний снежок.

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