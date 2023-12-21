В девятом номере российского журнала "Юридическая наука: история и современность" на днях была опубликована статья под невинным названием "Российская семья как основа отечественной государственности". В ней генерал ФСБ в запасе, депутат Госдумы, юрист, эксперт по национальной безопасности и директор санатория из Воронежа впервые в России в открытую заговорили на одном языке с европейскими и американскими расистами. России, считаю они, угрожают аборты, рептоидная космическая цивилизация, "великое замещение" и оральный секс. Это первый пример столь очевидного идейного сближения расистов из российской "силовой элиты" с их западными визави.

Из аннотации к статье становится ясно, что ее главное предназначение — разоблачить Запад, который уже "сформулировал политические цели убийства русских". Семья в России, пишут авторы, и вовсе — "объект уничтожения гибридной войны".

Однако начинают свою теорию авторы не с семьи, а с государства. Оно, по их мнению, состоит из территории, народа и власти. И тут переходят к народу, который, по российской привычке, начинают сразу обзывать "населением". Его главной задачей, считают они, "всегда было плодиться и размножаться". Из народа русские сразу превращаются в каких-то коров, основная задача которых давать приплод.

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