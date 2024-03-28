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Главным последствием теракта в московском концертном зале "Крокус Сити Холл" является разрушение черно-белой картины мира, сложившейся с момента нападения России на Украину. В новой реальности, созданной выстрелами террористов ИГИЛ 22 марта, больше нет абсолютного зла в лице России, Путина или его режима. За его спиной замаячил старый, до боли знакомый, привычный враг — исламский фундаментализм. Однако, Путин не смог использовать ситуацию в свою пользу и Россию ждут еще большие проблемы — теперь со стороны радикальных исламистов.

"Неверные будут побеждены. Аллах велик, неверные будут побеждены", — этими словами участники нападения на "Крокус Сити Холл" сопровождали расстрел посетителей концерта группы "Пикник" в Москве. До сих пор они раздавались во время терактов в Париже, в Брюсселе, в Ницце, в Берлине, в Манчестере, в Барселоне. В прошедшую пятницу они прозвучали в Москве. С оружием в руках они беспрепятственно зашли в один из крупнейших концертных залов Москвы, и за 20 минут убили 140 и покалечили более 360 человек.

Мордор против "Запада"

С февраля 2022 года, когда началось полномасштабное российское вторжение в Украину, для большинства жителей западного мира картина мира стала черно-белой. На черной стороне оказалась Россия, Путин и русские вообще. Это они напали на Украину, не смогли свергнуть Путина, совершили массу чудовищных военных преступлений и продолжили их совершать на протяжении последних двух лет.

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