В конце июня Telegram-каналы и пользователи соцсетей публиковали фотографию, на которой будущая глава европейской дипломатии сидит на диване вместе с отцом и матерью. Снимок сопровождался обвинениями в лицемерии Каллас: интерьер на фото, считают комментаторы, противоречит заявлениям политика о советской оккупации Эстонии. Delfi разобрался, что не так с подписями к этому изображению.

27 июня лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили кандидатуры нескольких новых высокопоставленных чиновников ЕС. На должность Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности главы государств и правительств утвердили премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Она приступит к работе на новом посту после того, как новый состав Еврокомиссии заручится поддержкой депутатов Европарламента (это может произойти уже 18 июля). О своей отставке с должности эстонского премьер-министра Каллас, как ожидается, объявит 15 июля.

Спустя несколько дней после саммита лидеров ЕС по Telegram-каналам разошлась фотография, на которой Каллас запечатлена в подростковом возрасте. Будущий политик сидит на подлокотнике дивана рядом с родителями. Предположительно, кадр сделан у них дома. "Премьер Эстонии позиционирует себя как выходец из семьи, пострадавшей в СССР", — подписали снимок в одном из Telegram-каналов российского государственного информагентства Sputnik. С аналогичными комментариями фотографию опубликовали прокремлёвские блогеры Борис Рожин (Colonelcassad) и Сергей Колясников (Zergulio), ведущий российского "Первого канала" Руслан Осташко, ведущий "Соловьёв Live" Сергей Карнаухов и другие.

Fоtо: screenshot

На фотографии будущая глава европейской дипломатии изображена вместе с родителями — Кристи и Сиимом Калласами. Ее отец тоже занимал пост премьер-министра Эстонии (в 2002-2003 годах), затем в течение 10 лет представлял страну в Еврокомиссии, а с 2019 года заседает в национальном парламенте. Впрочем, авторы вирусных постов концентрируются на деятельности Калласа в период советской оккупации. "Работал в Минфине ЭССР, был главой Сбербанка в Эстонии, советским пропагандистом и замглавного редактора газеты ЦК КПСС", — утверждается в Telegram-каналах.

В официальной биографии Калласа на сайте эстонского парламента говорится, что в 1975-1979 годах он работал "чиновником Министерства финансов" (газета "Коммерсант" четверть века спустя уточняла, что "специалистом в министерстве финансов Эстонской ССР"). Затем, в 1979-1986 годах, будущий политик руководил Главным управлением сберкасс Эстонии, а с 1986-го по 1989 год был заместителем главного редактора газеты Rahva Hääl. Это издание действительно выпускала эстонская компартия, но показательно, что Каллас ушёл с госслужбы на работу в редакции уже во времена перестройки.

Также в постах некоторых Telegram-каналов приводится цитата Каи Каллас из неназванного интервью, опубликованного в феврале 2022 года: "У нас ничего тогда не было, не было выбора, ничего не было даже в магазинах… Когда не было конфет, мы ели сметану с сахаром. Это было самое приятное из того, что мы могли получить, поэтому я помню те дни".

Этот текст скомпилирован из двух абзацев интервью, которое у Каи Каллас незадолго до начала полномасштабного российского вторжения в Украину взяла газета Financial Times. Журналист пишет: "Каллас, которой сейчас 44 года и которая провела большую часть своего детства в советское время, рассказывает об удивлении от историй, которые ей рассказывала бабушка, до войны работавшая гувернанткой в Финляндии. Юная Каллас едва могла поверить бабушке, что поездки за границу возможны". Далее автор интервью приводит две цитаты. Первая звучит так: "Если я сравню своё поколение с поколением моей бабушки, у них было все. У них была свобода, у них был выбор, у них был свободный мир. У них отняли все. А я абсолютно противоположное поколение. У нас не было ничего, у нас не было выбора, у нас даже ничего не было в магазинах. Потом мы получили все, в 1991 году мы вернули себе свободу". Вторая сопровождается подводкой о "трудности, застрявшей в её памяти": "Было время, когда в магазинах не было конфет. Мы ели сметану с сахаром. Это было самое сладкое, что мы могли достать, и я помню те дни".

Однако выстраивать на этих фрагментах из интервью FT нарратив о лицемерии Каллас, негативно говорящей о периоде советской оккупации, как минимум спорно. Авторы постов в Telegram-каналах, в частности, умалчивают, что мать Каллас, когда ей было полгода, в 1949 году вместе с родственниками депортировали в Сибирь. Вернуться оттуда Кристи Каллас смогла лишь спустя девять лет. На публичных мероприятиях и в интервью Кая Каллас регулярно вспоминает об этой семейной истории.

Фото, на котором изображена семья Калласов, впервые опубликовало еще пять лет назад издание Postimees в заметке, приуроченной ко дню рождения будущего премьера. В подписи к снимку говорится, что он был сделан в 1990-е годы фотографом Петером Ланговицем. Сиим Каллас в первые годы после восстановления независимости Эстонии занимал высокие государственные посты: в 1991-1995 годах был главой центробанка, в 1995-1996 годах — министром иностранных дел, в 1996-1999 годах заседал в парламенте.

Летом 2024-го снимок стал настолько вирусным, что Каю Каллас о его происхождении спросила депутат эстонского парламента Кармен Йоллер. "Эта фотография была сделана, когда Кая училась в 11-м или 12 классе, то есть в 1994-м или 1995 году. [...] Мебель на этой фотографии — семейное наследие. Такая мебель никогда не продавалась в СССР", — написала Йоллер в соцсети X. Позже её твит репостнула и сама Каллас. "Действительно, снимок сделан спустя много времени после того, как мы освободились от оккупации. Мебель 1930-х годов, ее сохранила моя бабушка (не та, которую сослали в Сибирь), и она показывает, что до оккупации Эстония была процветающей страной", — добавила будущая глава европейской дипломатии.

Таким образом, вирусные посты носят манипулятивный характер: их авторы привели по большей части верные факты из жизни Сиима Каллас в советское время и фрагмент из интервью Каи Каллас, которые сопроводили снимком, сделанным в 1990-х годах, когда Каллас-старший занимал высокие государственные посты в Эстонии. И только на этих трёх элементах построили вывод о лицемерии нынешнего премьер-министра балтийской страны.

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