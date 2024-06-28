В Telegram-каналах распространилось заявление, якобы сделанное немецким министром иностранных дел Анналеной Бербок. Delfi разобрался, говорила ли она о том, что Украина смогла превратить свастику в "символ свободы".

В середине июня прокремлевские Telegram-каналы сообщили, что, отвечая на вопросы журналистов об украинских военных, носящих нашивки со свастикой и другими нацистскими символами, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила: "Если раньше этот символ ассоциировался с нацистским режимом одной из европейских стран, то сегодня его носят люди, которые сражаются за своё право на независимость. Можно сказать, что Украине удалось реабилитировать свастику в глазах свободного мира и превратить её в символ свободы, символ борьбы за своё существование. Сегодня нет никаких причин для негативного отношения к этим символам, если их носители борются с российской агрессией".

В постах с этой цитатой не говорится, где и когда Бербок сделала столь резонансное заявление. Delfi не удалось найти такую цитату на страницах немецкого министра в соцсетях и ресурсах ведомства, которое она возглавляет.

Как выяснил проект "Проверено", впервые фраза о "реабилитации свастики" с атрибуцией Бербок появилась 17 июня в Telegram-канале "а вот мой яндекс-кошелек". В описании канала говорится: "Пародия, сатира на политическую действительность. Только проверенные фейки".

Прокремлевские Telegram-каналы не впервые распространяют выдуманные этим автором заявления европейских политиков, ранее героями его постов становились, например, Урсула фон дер Ляйен, Жозеп Боррель и Кая Каллас.

Когда фейковая цитата Бербок разошлась по другим каналам под видом настоящей, "а вот мой яндекс-кошелек" опубликовал скриншоты нескольких таких постов с подписью "шалость удалась". Появление выдуманной им новости в англоязычном сегменте соцсети X без соответствующего дисклеймера блогер прокомментировал так: "Ушло в американские интернеты, теперь [Бербок] не отвертится".

Таким образом, министр иностранных дел ФРГ не говорила, что Украина смогла превратить свастику в символ свободы. Эта цитата впервые появилась в сатирическом Telegram-каналы, а авторы других ресурсов скопировали ее и распространили без соответствующей пометки.

Fоtо: Publicitātes foto

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