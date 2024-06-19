В соцсетях стал вирусным ролик, на котором запечатлён мужчина в туфлях на высоких каблуках. В подписи утверждалось, что это высокопоставленный военный из структур Североатлантического альянса. Delfi разобрался, кто на самом деле показан на видео.

Автор 27-секундного видео снял выходящего из автомобиля мужчину, который одет в белую рубашку, чёрный галстук, серую юбку и туфли на шпильке. Пройдя несколько метров в сторону, человек оборачивается в сторону камеры, а затем дефилирует и позирует. В это время за кадром слышен смех.

14 июня этот ролик с подписью "Старший офицер НАТО" опубликовали крупные Telegram-каналы Voblya (146 000 просмотров на момент написания разбора) и "Шейх Тамир" (126 000). С аналогичными комментариями видео размещали на своих страницах пользователи Facebook, X и других соцсетей.

Воспользовавшись инструментом обратного поиска по изображению от Google, мы выяснили, что мужчина из вирусного видео — частый герой постов в соцсетях. Одни пользователи используют ролики с его участием при создании юмористического контента, другие возмущаются "пришедшей в Европу новой моде для мужчин", третьи сожалеют, что "потеряли пацана". Рассказывают об этом мужчине и СМИ, в том числе эстонское издание Postimees и латвийский портал Mixer.

Во многих таких публикациях указано имя мужчины на каблуках — Марк Брайан. У него есть довольно популярные профили в Instagram (595 тысяч подписчиков) и TikTok (215 тысяч подписчиков). На подавляющем большинстве фотографий и видео он также запечатлён в юбках и женской обуви. Именно в тиктоке Брайн в июле 2023 года опубликовал ролик, который интернет-пользователи распространяют с подписью про "старшего офицера НАТО". Закадрового смеха на видео нет.

Впрочем, с Североатлантическим альянсом блогер никак не связан. За последние несколько лет Брайан стал героем больших статей в нескольких глянцевых изданиях, например, в немецком Vogue и австралийском Harper’s Bazaar — и в общении с журналистами раскрыл основные факты своей биографии.

Брайану 64 года. Он вырос в Техасе, а каблуки начал носить во время учебы в колледже. "В то время я встречался с девушкой, которая была такого же роста, как и я, но любила носить высокие каблуки, так что я всегда был немного ниже. Однажды после учебы мы вместе пошли домой, посмотрели телевизор, поели и в какой-то момент начали танцевать. Было забавно, когда она сказала мне: "Почему бы тебе не носить высокие каблуки, если ты действительно хочешь быть выше?" Сказано — сделано. Как ни странно, у нас был одинаковый размер обуви. Когда я впервые примерил туфли на высоком каблуке, мне понравилось, как я себя ощущал. Но по многим причинам, в том числе из-за моей работы, в течение многих лет я больше не думал об этом", — вспоминает Брайан.

Впоследствии он построил карьеру в сфере робототехники и, по собственным словам, больше 30 лет провел "в мире костюмов и галстуков". В 2010 году Брайан (как отмечает Vogue, "по любви") переехал в пригород немецкого Штутгарта. Спустя пять лет американец, найдя полную поддержку нынешней жены, решил надевать на работу каблуки. "Мои коллеги шутили: "Однажды Марк наденет платье". Они не знали, что я действительно сделаю это в 2018 году", — вспоминает Брайан в разговоре с британским таблоидом The Mirror (впрочем, позднее он всё-таки отдаст предпочтение юбкам). Пройдет несколько лет — и он станет звездой соцсетей, начнёт сниматься для глянцевых журналов и даже примет участие в Парижской неделе моды.

"Подавляющее большинство людей, которых я встречаю, уверены, что я гей, и очень раздражаются, когда я называю себя гетеросексуальным цисгендерным мужчиной. [...] Это не вписывается в ту форму, к которой меня хотят отнести, основываясь на моей внешности. То, что мужчине нравится носить женскую одежду, не означает, что он обязательно гомосексуал или транссексуал, это совершенно разные вещи", — подчеркивает при этом Брайан (к слову, отец троих детей).

Таким образом, видео, ставшее в июне 2024 года вирусным с подписью о "старшем офицере НАТО", на самом деле опубликовал предыдущим летом живущий в Германии американец, никак не связанный с Североатлантическим альянсом. Этот мужчина обрел известность в соцсетях благодаря ношению юбок и туфель на высоком каблуке в сочетании с пиджаками, рубашками и прочими предметами мужского гардероба.

Fоtо: Publicitātes foto

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