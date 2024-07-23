В июле 2024 года в Telegram-каналах и соцсетях появился ролик, на котором якобы показано военизированное подразделение, созданное на случай "возможных гражданских беспорядков после покушения на Трампа". Delfi разобрался, насколько достоверна эта новость.

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13 июля в Пенсильвании местный житель Томас Мэттью Крукс открыл огонь на предвыборном митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа. Один человек погиб, двое были госпитализированы в тяжёлом состоянии, самого политика пуля легко ранила в ухо. После неудачного покушения на Трампа в интернете распространились многочисленные фейки и конспирологические версии произошедшего.

В субтитре на вирусном видео указано, что оно предоставлено организацией под названием CVMA CA 33-1. Аббревиатура CVMA расшифровывается как Ассоциация ветеранов-мотоциклистов (Combat Veterans Motorcycle Association), а буквосочетание CA указывает на штат Калифорния. На главной странице официального сайта организации представлены те же логотипы, что и в разошедшемся по Telegram-каналам ролике.

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На сайте калифорнийского отделения CVMA говорится, что оно объединяет ветеранов боевых действий и единомышленников, которые "разделяют любовь к езде на мотоциклах". В том же разделе сайта сказано, что члены ассоциации поддерживают и/или принимают участие в тематических мероприятиях, а также делают пожертвования в учреждения и благотворительные организации, занимающиеся помощью ветеранам.

В комментарии агентству AFP представитель отделения CVMA в Калифорнии пояснил, что разошедшееся по соцсетям видео было снято в июне 2023 года в Колорадо на национальном съезде организации. Это подтверждает ролик, который "Проверено" обнаружило в YouTube — его автор прямо указывает, что запечатлел съезд CVMA, состоявшийся 10 июня 2023 года. "Мы стояли и декламировали слова национального гимна, вот и всё", — говорится в описании. Видео, снятое с того же ракурса, что и вирусное, больше года назад было размещено в TikTok, но оно на две секунды короче версии, разошедшейся по соцсетям.

Вероятный первоисточник ролика, недавно ставшего популярным в русскоязычных Telegram-каналах, — видео, опубликованное в Facebook 10 июня 2023 года. "Вот как начался национальный съезд CVMA в этом году. Вот, о чём это всё", — указал в подписи пользователь с никнеймом Combat Veteran Rider. В этот момент люди на видео декламировали Клятву верности, которую американцы произносят перед флагом США.

В декабре 2023 года, когда ролик разошёлся с ложными подписями в португалоязычном сегменте интернета, представители калифорнийского отделения CVMA в разговоре с фактчекерами AFP подчёркивали: "Мы неполитическая организация, а это значит, что мы не участвуем в политических мероприятиях, сборе средств, лоббировании или политической активности". Когда видео вновь стало популярным уже после покушения на Трампа, представители этого и других филиалов ассоциации не ответили на просьбу о комментарии.

Видео распространялось в интернете с неверными подписями и раньше. Так, в середине июня 2023 года, спустя несколько дней после завершения съезда CVMA в Колорадо, ролик опубликовали в Twitter (ныне — X) с подписью, будто на записи запечатлены "тысячи связанных с Трампом неонацистов".

Таким образом, вирусный ролик был снят не в июле 2024-го, а в июне 2023 года. На видео показана не "армия", формирующаяся на случай "возможных беспорядков после покушения на Трампа", а съезд ветеранов-байкеров.

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