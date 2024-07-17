В середине июля российские СМИ и Telegram-каналы распространили видео, на котором президент США якобы оговаривается и сообщает генеральному секретарю НАТО, что переспал с его женой. Delfi проверил, правдивы ли эти публикации.

С 9 по 11 июля в Вашингтоне прошёл саммит НАТО. 10 июля российские СМИ сообщили: во время одного из мероприятий в рамках форума президент США Джо Байден, стоя на одной сцене с генеральным секретарём альянса Йенсом Столтенбергом, заявил, что переспал с его женой — но потом попросил у коллеги прощения. "Комсомольская правда" выпустила об этом заметку под заголовком "Байден пытается доказать своё здоровье за счёт жены Столтенберга: генсек НАТО напрягся", а публикация "Московского комсомольца" на эту тему называется "Престарелый Байден удивил уходящего генсека НАТО Столтенберга". Схожие публикации (авторы некоторых из них отмечают, что американский лидер оговорился) появились на сайтах EADaily, News.ru и Regnum, а тематические сюжеты показали в эфире "Первого канала" и "Пятого канала".

Foto: screenshot

К постам в Telegram прикреплено 14-секундное видео. В ролике Байден и Столтенберг стоят на фоне стены с символикой вашингтонского саммита НАТО, и американский лидер, как следует из вирусных постов, говорит: "Я провёл альянс через один из важнейших моментов в его истории. Понимаю, что… трахнув вашу жену, я лично попросил вас остаться на посту ещё. Простите меня". После этого слышен смех в зале. Авторы Telegram-каналов утверждают, что президент США сказал слово fucking (заниматься сексом) вместо talking (разговаривать).

В рамках недавнего саммита НАТО состоялись торжества в честь 75-летия этого военно-политического блока. Одно из мероприятий прошло 9 июля в Зале Меллона, где в 1949 году представители двенадцати стран подписали договор об учреждении альянса. Запись трансляции доступна на официальном YouTube-канале Белого дома.

Сначала с небольшой речью выступил Столтенберг, затем к трибуне вышел Байден. Спустя примерно десять минут своего выступления президент США пригласил генсека альянса подняться на сцену. Байден поблагодарил Столтенберга за десятилетнюю работу на его посту и вручил ему высшую гражданскую награду США — Президентскую медаль свободы.

В трансляции на канале Белого дома Байден говорит о жене Столтенберга на отметке 29:42. Несмотря на давнюю (и усугубившуюся с возрастом) проблему с заиканием, президент США довольно чётко произносит: "Господин генеральный секретарь, Вы провели этот альянс через один из наиболее значимых для будущего периодов его истории. Я осознаю, что именно я, как мы обсудили с Вашей супругой (as I was talking to your wife — прим. "Проверено"), просил Вас продолжить исполнять Ваши обязанности. [Байден делает паузу, улыбается и ухмыляется, затем кладёт руку на сердце] Простите меня…" Здесь смеются уже гости торжества.

Дело в том, что Столтенберг, ставший генеральным секретарём Североатлантического альянса в 2014 году, планировал покинуть свой пост ещё в 2022-м и даже был предварительно утверждён на должность главы Банка Норвегии, но согласился остаться в НАТО на год после начала полномасштабного российского вторжения в Украину и подачи заявок на вступления в альянс от Швеции и Финляндии. Затем норвежец собирался уйти в 2023-м, но, как писали СМИ со ссылкой на источники, страны-члены военного блока не смогли согласовать кандидатуру преемника. В итоге Столтенберг сложит свои полномочия 1 октября этого года — в июне страны НАТО утвердили следующим генеральным секретарём бывшего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

В вирусных постах в Telegram используется видео с символикой американского телеканала Fox News. На его сайте есть опубликованный днём 9 июля фрагмент того эфира с речью Байдена на саммите НАТО — американский президент, вспоминая о попытках убедить Столтенберга остаться на работе в альянсе, довольно отчётливо произносит словосочетание was talking. Аналогично оно звучит в трансляции канала NBC. Тот же глагол использован в стенограмме на сайте Белого дома, в которой при этом отражены оговорки Байдена (в частности, в своей речи он назвал Украину словом Uraine вместо Ukraine).

Как отмечает The Insider, изначально новость о "признании" президента США в интимных связях с генсеком НАТО разошлась среди сторонников Дональда Трампа. В частности, российский "Первый канал" показал в своём эфире ролик, который политик из Огайо Джей Р. Маджевски опубликовал в TikTok. Видео, размещённое вечером 9 июля по американскому времени (10 июля в 3:31 по московскому), на момент написания этого разбора набрало почти 11 млн просмотров.

Таким образом, нет никаких оснований считать, что Байден во время саммита НАТО заявил в присутствии Столтенберга, что занимался сексом с его женой. Первыми о пикантной оговорке президента США стали говорить сторонники его оппонента на грядущих выборах от республиканской партии. Их утверждение, впоследствии подхваченное российскими СМИ и Telegram-каналами, основывается на специфической дикции американского лидера, возможных искажениях звуковой дорожки и (более вероятно) злонамеренной манипуляции.

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