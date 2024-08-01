В конце июля 2024 года трое детей погибли от ножевых ранений во время занятия по танцам в одном из городов Великобритании. Вскоре по соцсетям разошлась информация, что преступником был проситель убежища с Ближнего Востока. Delfi разобрался, насколько достоверны подобные публикации.

29 июля вооруженный ножом человек ворвался на занятие по танцам в городе Саутпорт в графстве Мерсеайд на западе Великобритании. Он убил троих и серьёзно ранил восьмерых детей; также тяжёлые повреждения получили двое педагогов, пытавшихся защитить своих учеников. Нападавший был задержан. Местная полиция заявила, что его мотивы выясняются, но оснований считать случившееся терактом нет.

Некоторые русскоязычные Telegram-каналы уточнили, что нападавший был выходцем с Ближнего Востока. "Вооружённый ножом беженец из Сирии ворвался в помещение, где проходили занятия для детей по танцам и йоге, и начал всех подряд резать под крики "Аллах акбар!"", — сообщил канал "Россия сейчас" (202 000 просмотров на момент написания этого разбора). Аналогичные посты появились в каналах "Дядя Слава" (194 000) и "Путин в Telegram" (192 000), а также в профилях пользователей соцсети X. В свою очередь, канал "Русский меч" (57 000) в публикации под заголовком "Исламист снова убил христианских детей" называет имя преступника — Али Аль-Шакати. Авторы поста подчёркивают, что "террорист" был "нелегальным мигрантом", приехавшим в Великобританию около года назад.

Вечером вскоре после нападения полиция Мерсисайда сообщила подробности о личности задержанного. Им оказался 17-летний житель Бэнкса, пригорода Саутпорта. Известно, что юноша родился в Уэльсе. Другие подробности о задержанном ведомство раскрыть не может по британским законам, поскольку он ещё не достиг совершеннолетия. Те же ограничения действуют и для СМИ.

В заявлении полиции, опубликованном на следующий день, говорится, что предполагаемое имя задержанного, распространяемое в соцсетях, неверно. Ведомство призвало интернет-пользователей "не строить догадки о деталях инцидента, пока идет расследование".

Как пишет BBC, напавший на детей юноша жил в Саутпорте и окрестностях приблизительно с 2013 года. Его родители — эмигранты из Руанды. Ни британские власти, ни авторитетные местные издания не сообщали о вероисповедании задержанного. По данным проведённой в Руанде в 2022 году переписи, ислам в этой стране исповедуют около 2% населения.

Газета The Telegraph, не называя имени задержанного, утверждает, что поговорила с его соседями. Они описали юношу как "интроверта", а его семью назвали "обычной" и "тихой". Более того, журналисты приводят и комментарии жителей Кардиффа, живших рядом с этой семьёй — утверждается, что в детстве подозреваемый вместе с отцом пел в церковном хоре.

Первоисточником новости о том, что на детей напал приехавший в Великобританию в 2023 году беженец из Сирии, судя по всему, стали ресурсы британских ультраправых, выяснила газета The Guardian. О том, что преступника звали Али Аль-Шакати, написал новостной сайт Channel 3 Now, не раскрывающий имена своих сотрудников, редакторов и владельцев. Впоследствии заметка была удалена, а неназванный главный редактор опубликовал колонку с извинениями.

Распространение слухов об арабском происхождении и мусульманском вероисповедании задержанного привели к акциям правых радикалов в Саутпорте. Вечером 30 июля от 200 до 300 человек собрались у расположенной в городе мечети и вскоре начали бросать камни и бутылки в полицейских. Пострадали более 50 стражей правопорядка, пятеро участников беспорядков были арестованы.

"Вчера вечером мы видели, как в город со всех концов страны приехали люди, взбудораженные социальными сетями, а затем доведённые до безумия, когда они нападали на тех самых людей, которых все ранее в тот день чествовали как героев, бежавших навстречу опасности. Осталось очень горькое послевкусие от того, что эти люди считают, что могут приехать сюда и разделить наше сообщество", — заявил глава ливерпульской агломерации Стиви Ротрэм.

Таким образом, нет никаких доказательств, что детей на занятиях по танцам в Саутпорте убил беженец из Сирии. По данным полиции и авторитетных британских СМИ, задержанный — родившийся в Великобритании сын выходцев из Руанды. Поскольку подозреваемому лишь 17 лет, его личность не раскрывается в соответствии с британскими законами о защите несовершеннолетних.

Foto: Publicitātes foto

Подготовка материалов по проверке фактов финансируется Европейским фондом СМИ и информации, которым управляет фонд Calouste Gulbenkian Foundation.

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