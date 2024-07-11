В соцсетях распространилось видео, на котором запечатлены мужчины в восточном одеянии. Утверждается, что это новый глава британского города принимает поздравления с назначением. Delfi разобрался, что на самом деле показано в ролике.

Вирусное видео длится 34 секунды. Бородатого, одетого в коричневый наряд мужчину, который вышел из автомобиля, приветствуют около полутора десятков людей в белом. Они по очереди целуют его руку, а на фоне звучат песнопения. После этого группа заходит в здание. В конце ролика зрителям показывают фотографию мужчины, стоящего рядом с табличкой с надписью mayor (англ. "мэр").

Воспользовавшись обратным поиском по скриншоту в Google, Delfi обнаружил в результатах ссылку на очень похожее видео на YouTube-канале Aslamiya Foundation. В описании канала есть ссылка на одноимённый аккаунт в TikTok. Именно там 11 июня 2024 года был опубликован ролик, впоследствии разошедшийся по Сети с комментариями о "поздравлении" нового мэра Брайтона. Однако, следует из подписи, на самом деле оно было снято в Бэдфорде. "Учащиеся приветствуют учителя на мероприятии мусульманской общины", — сказано в посте.

На YouTube-канале Aslamiya Foundation опубликовано несколько видео с тем же человеком, в названии роликов приводится его имя — Мухаммад Асгар Аслами. На его странице в Facebook размещены несколько портретов.

Аслами в подписях к нескольким видео представлен как "шейх суфий". Суфизм — общее название многочисленных направлений в исламе, сторонники которых совмещают мусульманское учение с разнообразными духовными и мистическими практиками. В мире существуют сотни суфийских братств; по всей видимости, Aslamiya Foundation — канал одного из них.

В середине мая 2024 года городской совет Брайтона избрал мэром Мохаммеда Асадуззамана. Он переехал в Великобританию из Бангладеш около тридцати лет назад, многие годы занимался социальными проектами и благотворительностью. До избрания мэром Асадуззаман год заседал в городском совете, куда попал, победив на выборах в своём округе.

Brighton & Hove City Council has elected its first ever South Asian Muslim mayor.



Tap below to read more:https://t.co/aw3anSBvQ1 — BBC Sussex (@BBCSussex) May 17, 2024

Политик стал первым мэром-мусульманином в истории Брайтона. На городском сайте сказано, что новая должность Асадуззамана носит во многом церемониальный характер: помимо председательства на заседаниях совета у него почти нет полномочий, а в число обязанностей входит открытие праздников, посещение школ, больниц и предприятий, общение с делегациями из других городов и стран.

Таким образом, хотя два месяца назад мэром Брайтона действительно стал мусульманин, на вирусном видео изображен другой человек, а снято оно было в другом британском городе.

Foto: Publicitātes foto

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