Вскоре после региональных выборов, прошедших 1 сентября 2024 года на востоке ФРГ, по Telegram распространился ролик, автор которого, предположительно, запечатлел нервозную реакцию представительницы одной из проигравших партий. Мы проверили достоверность этого видео.

1 сентября в двух федеральных землях на востоке Германии прошли выборы в местные парламенты. В Тюрингии победила ультраправая "Альтернатива для Германии" (AfD), которую поддержали 32,8% избирателей, на втором месте — правоцентристский Христианско-демократический союз (CDU) с 23,6% голосов. Эти же партии первенствовали на выборах в соседней Саксонии — 31,9% у CDU, 30,6% у AfD. При этом политические силы, составляющие правящую коалицию на федеральном уровне, выступили более чем скромно: социал-демократов канцлера Олафа Шольца поддержали 6,1% избирателей в Тюрингии и 7,3% в Саксонии, зелёных — 3,2% и 5,1% соответственно, праволиберальную FDP — около 1% в обеих землях.

На этом фоне русскоязычные Telegram-каналы стали распространять видео, на котором, как утверждается, запечатлена реакция одной из "зелёных" функционерок на результаты голосования в Тюрингии и Саксонии — от переживаний у девушки сильно трясутся губы и подбородок. "Лидер партии "Зелёных" Рикарда Ланг в Германии слушает итоги выборов. Мощный политик, умеет держать удар, достойно встретила поражение. А если серьезно, вот эта постаревшая Грета Тумберг с чего вообще решила, что ей стоит политикой заниматься? Вы представляете себе это чудо где-нибудь на переговорах?" — прокомментировали ролик в канале "Царьград-ТВ" (120 000 просмотров на момент написания этого разбора). С аналогичными подписями видео распространяли блогер Анатолий Шарий (895 000), "Коза кричала" (64 000) и "Голос Мордора" (50 000).

На вирусном видео действительно запечатлена Рикарда Ланг — депутат бундестага с 2021 года от "Зелёных". В начале 2022-го она стала одной из двух сопредседателей этой партии после того, как предыдущие руководители Анналена Бербок и Роберт Хабек получили министерские портфели в правительстве Шольца.

Ролик, автор которого, предположительно, зафиксировал реакцию Ланг на результаты выборов в Тюрингии и Саксонии, распространяется в двух вариантах. При этом первый (вертикальный) — это обрезанная версия второго, из которого убраны люди, окружающие политика. Также эта манипуляция позволила скрыть логотип немецкого общественного вещателя ZDF в верхнем левом углу, надпись moma и временную отметку 5.44 в нижнем левом углу и юзернейм @BB12_DE в нижнем правом углу.

Moma (сокращение от Morgenmagazin) — это утреннее шоу ZDF. На сайте телеканала доступен сюжет, показанный в эфире программы 2 сентября, на следующий день после выборов в двух восточных федеральных землях. Видео посвящено реакции политиков в Берлине на итоги голосования, Ланг появляется в репортаже на отметке 0.32. На её лице заметна слеза, политик явно волнуется, но её губы и подбородок не дрожат.

Юзернейм @BB12_DE, также присутствующий на вирусном видео, использует пользователь соцсети X. В его профиле указано, что он живёт в Северном Рейне — Вестфалии, на западе ФРГ, а в описании говорится: "Всё, что социалисты и "зелёные" понимают про деньги, — так это то, что они хотят их от других". Блогер довольно активно комментирует политическую жизнь Германии, выражая поддержку ультраправой AfD.

Отредактированный ролик, на котором у Ланг сильно трясутся губы и подбородок, появился в профиле @BB12_DE утром 2 сентября, спустя примерно полчаса после того, как оригинальный сюжет был показан в эфире ZDF. "Проигравшие сильнее всего — "Зелёные". 😁 Спасибо Хабеку. Спасибо Рикарде Ланг", — говорится в самом твите.

Ещё спустя полтора часа другой пользователь спросил у автора поста, действительно ли у лидера "Зелёных" так задрожали губы, когда политик узнала о результатах выборов. "Я немного помог", — ответил @BB12_DE, добавив улыбающийся смайлик.

Вскоре блогер опубликовал ещё несколько роликов, высмеивающих реакцию "Зелёных" на итоги голосования в Тюрингии и Саксонии. В одном из них губы дрожат не только у Ланг, но и у её однопартийцев, наблюдавших за оглашением результатов вместе со своим лидером.

Selbst die Tagesthemen berichten:

Die #Grünen kämpfen gestern mit den Tränen. pic.twitter.com/a4ORc3XdMy — ¯\_(ツ)_/¯ 🪥 🕊️ (@BB12_DE) September 2, 2024

Утверждение @BB12_DE о том, что главными неудачниками земельных выборов в сентябре 2024 года в ФРГ стали "Зелёные", как минимум спорно. В прошлый раз, пять лет назад, партия с трудом преодолела 5-процентный барьер в Тюрингии и набрала 8,6% голосов в Саксонии, в этот раз — 3,2% и 5,1% соответственно. Суммарно "Зелёные" потеряли десять мест в двух земельных парламентах. При этом, например, партия Die Linke ("Левые") вместо 29 мандатов в Тюрингии получит лишь 12, а в Саксонии её представительство уменьшилось с 14 депутатов до шести. То есть общие потери составили 25 депутатских кресел.

Таким образом, видео с нервной реакцией лидера немецких "Зелёных" Рикарды Ланг было создано немецким пользователем соцсети X, который критикует эту политическую силу, на основе сюжета телеканала ZDF. Вероятно, при редактировании оригинального ролика были использованы нейросети.

Fоtо: Publicitātes foto

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