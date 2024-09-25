В середине сентября Telegram-каналы и пользователи соцсетей распространили видео, в котором бывшая госсекретарь и экс-кандидатка в президенты США Хиллари Клинтон предположительно призвала к уголовному преследованию американцев, распространяющих российскую дезинформацию. Delfi разобрался, насколько достоверны подобные публикации.

В русскоязычном сегменте Telegram новость распространилась 17 сентября. Одни каналы утверждали, что Клинтон призвала "сажать американцев в тюрьму" за любые "неправильные" посты в соцсетях, другие уточняли, что речь идет только о распространении российской дезинформации. Такие публикации сопровождались отрывком из интервью политика, где она якобы и высказала свое предложение. О предполагаемой инициативе Клинтон рассказали, в частности, крупные прокремлевские Telegram-каналы "Операция Z: Военкоры русской весны" (507 000 просмотров), "Ne.Сaxap" (275 000), "Россия сейчас" (211 000) и "Путин в Telegram" (178 000).

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Распространение этой информации вместе с тем же видео началось в соцсети X, где ее опубликовали несколько крупных англоязычных аккаунтов, поддерживающих кандидата в президенты США Дональда Трампа. "Хиллари Клинтон предлагает сажать в тюрьму американцев за размещение "дезинформации"", — с таким комментарием ролик разместил в своем профиле блогер @EndWokeness (69,5 млн просмотров), его твит впоследствии репостнул владелец X Илон Маск. Писал об этом и кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс. "Хиллари призывает к цензуре, но на самом деле она призывает к насилию. Откажитесь от цензуры. Откажитесь от насилия", — говорится в его твите.

На вирусном видео заметен логотип MSNBC. Недавно Клинтон дала этому американскому телеканалу небольшое интервью в преддверии выхода своей новой книги. Фрагмент эфира доступен на YouTube.

Значительная часть этого разговора была посвящена теме вмешательства в американские выборы. Она стала особо острой в рамках предвыборной кампании 2016 года, когда кандидатом от Демократической партии была как раз Клинтон. Ещё до дня голосования Белый дом обвинил Россию в попытках повлиять на исход выборов, а именно во взломе компьютеров и адресов электронной почты, связанных со штабом Клинтон. В 2018 году спецпрокурор Роберт Мюллер выдвинул обвинения против 13 граждан России (в том числе основателя "фабрики троллей" Евгения Пригожина) и трёх российских организаций, возложив на них ответственность за проведение кампаний в соцсетях для оказания влияния на избирателей. И хотя в докладе по итогам расследования Мюллер указал, что штаб Трампа не вступал в сговор с российскими властями, спецпрокурор пришёл к выводу, что команда кандидата-республиканца могла приветствовать вмешательство, понимая, что это сыграет им на руку. В итоге Трамп действительно победил на выборах 2016 года.

В сентябре 2024 года Вашингтон ввел санкции в отношении RT и близкой к Кремлю некоммерческой организации "Диалог", а также главного редактора RT Маргариты Симоньян и еще девяти физических лиц. Американское правительство уличило их, в частности, в выплате 10 млн долларов компании из Теннесси, которая занималась распространением дезинформации среди жителей США.

Отвечая на вопрос ведущей MSNBC о том, достаточно ли усилий в настоящий момент прилагает правительство США для борьбы с потенциальным вмешательством в выборы, Клинтон поблагодарила министерство юстиции и Госдепартамент за их решения, но подчеркнула, что работа этих и других ответственных ведомств на самом деле находится на начальном этапе: "То, что россияне начали делать в 2015 и 2016 годах, и то, что они продолжают делать… Они стали более изощрёнными, они даже больше не притворяются. Их международная новостная служба Russia Today — это орудие российского правительства, орудие его разведки. Это, по сути, дополнение к их шпионским усилиям. Они используют американцев — как тех, кто осознаёт и готов, так и тех, кто не осознаёт и просто удивляется, что получает 400 000 долларов в неделю или 100 000 долларов за подкаст, чтобы как попугай бездумно воспроизводить кремлёвскую пропаганду".

Вирусный отрывок из интервью начинается на отметке 07:57, однако это неполная версия заявления Клинтон, которое она начала озвучивать на отметке 07:42. Полностью оно выглядит так: "Поэтому я думаю, что важно предъявить официальное обвинение россиянам, как это сделал [спецпрокурор Роберт] Мюллер, обвинивший многих россиян, которые занимались прямым вмешательством в выборы и продвижением Трампа в 2016 году. Но я также думаю, что есть американцы, которые вовлечены в такого рода пропаганду. И если бы их подвергали административному или даже в некоторых случаях уголовному преследованию, это было бы лучшим сдерживающим фактором, потому что россияне вряд ли, за очень редким исключением, когда-либо предстанут перед судом в Соединённых Штатах".

Иными словами, экс-госсекретарь США не говорила, что всех американцев, распространяющих дезинформацию или просто публикующих "неправильные" посты в соцсетях, нужно сажать в тюрьму или наказывать другим образом. По мнению Клинтон, потенциальное привлечение к ответственности могло бы остановить тех ее сограждан, кто готов способствовать вмешательству в выборы за денежное вознаграждение.

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