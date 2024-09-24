После первых и пока что единственных дебатов между кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом в интернете распространились утверждения, будто кандидатка от Демократической партии сжульничала — в ее серьги якобы были встроены наушники, благодаря которым политик получала подсказки от своих советников. Delfi разобрался, насколько обоснованны такие обвинения.

По правилам дебатов, с которыми согласились штабы обоих кандидатов, Харрис и Трампу нельзя было общаться со своими командами во время дискуссии, приносить с собой заметки и какие-либо другие предметы. На трибунах для политиков были подготовлены лишь ручка, блокнот и вода. Но вскоре после завершения дебатов в соцсетях появились публикации, авторы которых обвинили Харрис в жульничестве. "Камала Харрис пришла на дебаты с Трампом в наушниках в виде серёжек. Модель Nova H1 Audio Earrings. Ей там диктор на вопросы отвечал", — утверждается в Telegram-канале "Саня во Флориде" (498 000 просмотров). Схожие посты были размещены в каналах "Дмитрий Никотин" (369 000), "Путин в Telegram" (191 000), Voblya (158 000) и др.

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Первоначально это утверждение распространилось в англоязычном сегменте соцсети X. В частности, авторы многих русскоязычных публикаций ссылаются на твит пользователя @JonnieKing. "Вот почему её (Харрис — прим. Delfi) постоянно видели делающей заметки ручкой во время дебатов, хотя заранее было решено, что никаких заметок не будет", — написал блогер (напомним, что ручки и блокноты выдали обоим кандидатам организаторы мероприятия). Подобные публикации набрали миллионы просмотров.

В своём посте @JonnieKing привёл фото Харрис, сделанное во время дебатов, и скриншот, на котором показаны серьги Nova H1 Audio Earrings со встроенными наушниками. Этот скриншот был сделан на платформе Kickstarter, где стартаперы собирают деньги для реализации своих бизнес-идей. Там действительно есть страница необычного гаджета в виде сережек, его описание гласит: "Первые и единственные беспроводные наушники, встроенные в жемчужные серьги на позолоченной или посеребрённой клипсе". Уточняется, что проектом занимается команда из Германии, которой удалось собрать для реализации своей идеи 104 000 евро. Впрочем, с мая 2023 года ни страница на Kickstarter, ни профиль Nova в Instagram не обновлялся.

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Хотя создатели проекта утверждали, что еще весной 2023 года начали доставлять устройства некоторым клиентам, достоверно неизвестно, есть ли у кого-либо такая пара сережек. В 2023 году Nova обанкротилась, и ее интеллектуальную собственность приобрела немецкая компания Icebach Sound. Ее генеральный директор Мальте Иверсен в комментарии USA Today пояснил, что его фирма не получила деньги, собранные авторами идеи на Kickstarter, и сейчас ищет новые источники финансирования. Сережек-наушников, по словам предпринимателя, сейчас нет в наличии.

Украшения, которые Харрис надела на дебаты, внешне отличаются от тех, что представлены в профиле Nova на Kickstarter. Сережки вице-президента также украшены жемчужинами, но на этом сходства заканчиваются — застежки выглядят по-разному.

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Некоторые американские блогеры (например, @TaraBull808 в соцсети X) сравнивали снимки Харрис, сделанные во время дебатов, с другими, более похожими, фотографиями "шпионских" сережек.

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Однако, как выяснил проект "Проверено", авторы подобных постов ввели своих подписчиков в заблуждение. Эти фотографии были взяты из публикации техноблогера Кейт Козух, которая протестировала сережки от Nova на выставке в январе 2023 года. Девушка также разместила похожий снимок в Instagram. При этом Козух носила в ухе сразу несколько сережек. Когда ее фотографии завирусились как доказательство, что Харрис сжульничала на дебатах, блогер опубликовала сторис, в которой назвала такие утверждения конспирологией и дезинформацией.

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Наконец, некоторые издания (например, прокремлевский таблоид "Комсомольская правда") отмечали, что сережки, надетые Харрис на дебаты, она ранее никогда не демонстрировала на публике, что косвенно подтверждает обвинения в ее адрес. Впрочем, это утверждение неверно: политик носит эти украшения уже как минимум два года — например, в них Харрис запечатлена на фотографии, сделанной на мероприятии в Белом доме в сентябре 2022-го.

По данным сайта What Kamala Wore, посвященного гардеробу и стилю Харрис, это золотые серьги от бренда Tiffany. На сайте ювелирного дома такие украшения сейчас не продаются, но клиенты могут приобрести аналогичные из серебра за 800 долларов.

Таким образом, утверждения, что Харрис надела на президентские дебаты специальные серьги-наушники, безосновательны. Украшения, которые в тот день были на кандидатке, были ошибочно приняты за изделие компании Nova, разорившейся еще в прошлом году. На самом деле это серьги Tiffany, в которых Харрис ранее неоднократно появлялась на публике. Некоторые интернет-пользователи и СМИ выдвигают теорию, что правительство США могло модифицировать эти украшения, снабдив его гарнитурой, но эта гипотеза носит откровенно конспирологический характер.

Fоtо: Publicitātes foto

Подготовка материалов по проверке фактов финансируется Европейским фондом СМИ и информации, которым управляет фонд Calouste Gulbenkian Foundation.

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