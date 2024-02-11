Foto: DELFI

На заседании Сейма 26 января депутат Александр Кирштейнс (тогда — "Национальное объединение", сейчас вне фракции) выступил с критикой европейского "зеленого курса" — по мнению политика, он не выгоден для Латвии.

Обращаясь к присутствовавшему в зале министру иностранных дел и экс-премьеру Кришьянису Кариньшу ("Новое единство"), Кирштейнс заявил: "Ваш министр [окружающей среды и регионального развития Артурс] Плешс поехал в Брюссель, не договорившись ни с Сеймом, ни с избирателями Латвии, и подписал соглашение о том, что мы запретим торф в 2030 году, получив какие-то гроши, нет, извините, какие-то 150 евро компенсации". По подсчетам депутата, экспорт торфа ежегодно приносит латвийским фермерам 270 млн евро, соответственно, компенсация должно составлять от 2,5 до 3 млрд. Этот фрагмент выступления Кирштейнса опубликовала в Facebook партия "Латвия на первом месте".

С похожими заявлениями выступила в соцсетях и внефракционный депутат Глория Гревцова.

Утверждения Кирштейнса проверил проект Re:Check издания Re:Baltica. Под "соглашением", которое подписал в Брюсселе экс-министр Плешс, политик имеет в виду Территориальный план справедливого переустройства — его в июле 2022 года утвердил сначала VARAM, а затем кабинет министров. В рамках реализации плана был учрежден Фонд справедливого перехода, деньги из которого пойдут на "смягчение негативных последствий" борьбы с изменением климата.

Деньги на наполнение подобных фондов европейские страны могут получить в бюджете ЕС. Предоставление субсидий возможно при взятии национальным правительством обязательств по достижению климатической нейтральности. В случае Латвии это условие — отказ от добычи энергетического торфа и его использования в энергетике к 2030 году, в обмен Брюссель предоставил Риге помощь в размере более 184 млн евро.

"Эту инициативу и подготовленный план в целом поддержала Латвийская ассоциация торфа, которая объединяет 22 группы компаний, включая дочерние предприятия, которые добывают торф на более чем 70% соответствующих площадей в Латвии", — говорил тогда Плешс.

Однако Латвия не отказывается ни от добычи, ни от использования, ни от экспорта торфа, применяемого в лесном и сельском хозяйстве, следует из соглашения. В пресс-релизе о его подписании прямо указано: "Важно, чтобы условия не предусматривали других ограничений или тотального сокращения объемов добычи торфа".

По данным на 2020 год, так называемый энергетический торф составляет лишь 0,5% от всего добываемого в стране, в то время как 95% используется в садоводстве.

В утвержденных кабинетом министров рекомендациях об устойчивом использовании торфа на 2020-2030 годы, говорится, что Латвия экспортирует 93% добываемого в стране торфа. Из текста документа следует, что энергетический торф в этот объем не входит; в другие страны продают преимущественно "торфяные субстраты, фракционированный расфасованный торф для садоводства и торфяную крошку". По словам члена правления Латвийской ассоциации торфа Ингриды Кригере, в 2024 году ситуация не изменилась.

Таким образом, Кирштейнс либо неверно интерпретировал, либо намеренно исказил суть принятого в 2022 году соглашения между Ригой и Брюсселем, которое позволило Латвии в обмен на отказ от использования торфа в энергетике получить от Евросоюза дополнительное финансирование в размере более 184 млн евро.

Проект софинансирует Европейский союз через Программу грантов Европейского парламента в сфере коммуникаций. Европейский парламент не принимал участия в подготовке материалов проекта, и любая информация или мнения, выраженные в связи с этим проектом, не накладывают на ЕП каких-либо обязательств или ответственности. Ответственность за проект в соответствии с действующим законодательством несут исключительно авторы, интервьюируемые, редакторы или распространители программы. Европейский парламент также не несет никакой ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, который может возникнуть в результате реализации данного проекта.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit