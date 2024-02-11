На заседании Сейма 26 января депутат Александр Кирштейнс (тогда — "Национальное объединение", сейчас вне фракции) выступил с критикой европейского "зеленого курса" — по мнению политика, он не выгоден для Латвии.

Обращаясь к присутствовавшему в зале министру иностранных дел и экс-премьеру Кришьянису Кариньшу ("Новое единство"), Кирштейнс заявил: "Ваш министр [окружающей среды и регионального развития Артурс] Плешс поехал в Брюссель, не договорившись ни с Сеймом, ни с избирателями Латвии, и подписал соглашение о том, что мы запретим торф в 2030 году, получив какие-то гроши, нет, извините, какие-то 150 евро компенсации". По подсчетам депутата, экспорт торфа ежегодно приносит латвийским фермерам 270 млн евро, соответственно, компенсация должно составлять от 2,5 до 3 млрд. Этот фрагмент выступления Кирштейнса опубликовала в Facebook партия "Латвия на первом месте".

С похожими заявлениями выступила в соцсетях и внефракционный депутат Глория Гревцова.

Утверждения Кирштейнса проверил проект Re:Check издания Re:Baltica. Под "соглашением", которое подписал в Брюсселе экс-министр Плешс, политик имеет в виду Территориальный план справедливого переустройства — его в июле 2022 года утвердил сначала VARAM, а затем кабинет министров. В рамках реализации плана был учрежден Фонд справедливого перехода, деньги из которого пойдут на "смягчение негативных последствий" борьбы с изменением климата.

Деньги на наполнение подобных фондов европейские страны могут получить в бюджете ЕС. Предоставление субсидий возможно при взятии национальным правительством обязательств по достижению климатической нейтральности. В случае Латвии это условие — отказ от добычи энергетического торфа и его использования в энергетике к 2030 году, в обмен Брюссель предоставил Риге помощь в размере более 184 млн евро.

"Эту инициативу и подготовленный план в целом поддержала Латвийская ассоциация торфа, которая объединяет 22 группы компаний, включая дочерние предприятия, которые добывают торф на более чем 70% соответствующих площадей в Латвии", — говорил тогда Плешс.

Однако Латвия не отказывается ни от добычи, ни от использования, ни от экспорта торфа, применяемого в лесном и сельском хозяйстве, следует из соглашения. В пресс-релизе о его подписании прямо указано: "Важно, чтобы условия не предусматривали других ограничений или тотального сокращения объемов добычи торфа".

По данным на 2020 год, так называемый энергетический торф составляет лишь 0,5% от всего добываемого в стране, в то время как 95% используется в садоводстве.

В утвержденных кабинетом министров рекомендациях об устойчивом использовании торфа на 2020-2030 годы, говорится, что Латвия экспортирует 93% добываемого в стране торфа. Из текста документа следует, что энергетический торф в этот объем не входит; в другие страны продают преимущественно "торфяные субстраты, фракционированный расфасованный торф для садоводства и торфяную крошку". По словам члена правления Латвийской ассоциации торфа Ингриды Кригере, в 2024 году ситуация не изменилась.

Таким образом, Кирштейнс либо неверно интерпретировал, либо намеренно исказил суть принятого в 2022 году соглашения между Ригой и Брюсселем, которое позволило Латвии в обмен на отказ от использования торфа в энергетике получить от Евросоюза дополнительное финансирование в размере более 184 млн евро.

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