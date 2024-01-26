Не искать оправданий и тщательно планировать – как ввести спорт в свою жизнь
Отсутствие времени – это самое частое оправдание, которое приходится слышать, когда тренер, специалист по питанию или семейный врач говорит человеку, что пришло время всерьез задуматься о спорте. Можно ждать вдохновения, внедрения привычки или чуда, но если вы не будете заниматься физической активностью, ничего само по себе не произойдет. Как прийти к пониманию, что спорт – это важная часть жизни?
Это нормально, что мы обещаем себе больше гулять, бегать дважды в неделю, заниматься гимнастикой хотя бы 15 минут в день. Мы начинаем это делать, но через несколько недель решимость тает. И такая ситуация наблюдается у многих. Это также отмечает Агния Грантиня, региональный менеджер LEMON GYM в Латвии. Как прийти к пониманию, что физическая активность так же важна, как чистка зубов и другие основополагающие вещи в жизни?
Мотивация и дисциплина необходимы для изменения привычек
Мотивация является ключевым элементом и двигателем, побуждающим нас к активности и движению. Но она часто бывает абстрактной и неуловимой. Например, вы можете быть полны решимости встать рано утром и отправиться в спортзал к семи часам утра, но внезапный сильный снегопад и пронизывающий холод за окном могут легко развеять вашу мотивацию. В конечном итоге, мотивация – это скорее внутреннее состояние, которое можно легко изменить или подавить.
Именно поэтому более значимую роль играет дисциплина. "Дисциплина подталкивает вас следовать установленному графику тренировок на протяжении недели или месяца, в отличие от мотивации, которая то есть, то нет", – объясняет Агния. Как развить в себе дисциплину? Начните с составления плана. Взгляните на свой календарь и отметьте в нем время, которое вы хотите отвести для физических упражнений. Придайте занятиям спортом такое же значение, как рабочему совещанию или запланированной встрече. Включение этих занятий в ваш ежедневный или еженедельный план поможет укрепить вашу решимость. Главное – не переусердствовать!
Именно поэтому более значимую роль играет дисциплина. "Дисциплина подталкивает вас следовать установленному графику тренировок на протяжении недели или месяца, в отличие от мотивации, которая то есть, то нет", – объясняет Агния. Как развить в себе дисциплину? Начните с составления плана. Взгляните на свой календарь и отметьте в нем время, которое вы хотите отвести для физических упражнений. Придайте занятиям спортом такое же значение, как рабочему совещанию или запланированной встрече. Включение этих занятий в ваш ежедневный или еженедельный план поможет укрепить вашу решимость. Главное – не переусердствовать!
Как безболезненно ввести физическую активность в распорядок дня?
- Определите для себя реалистичное количество еженедельных тренировок (лучше начать с двух, но с энтузиазмом, а не с пяти, но небрежно выполненными).
- Занесите в календарь конкретное время, зарезервированное только для тренировки.
- Занимайтесь с тренером или запишитесь на групповую тренировку – если вы обещаете не только себе, но и кому-то другому, гораздо больше шансов, что вы не отмените тренировку.
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Я часто слышу от клиентов: "Если бы у меня не было запланированной тренировки, я скорее всего сегодня бы не пришел". Очень часто тренеров нанимают для того, чтобы немного себя дисциплинировать. Вы заплатили, вы должны прийти – и все. Без вариантов. Конечно, всякое случается, но это будет force majeure (чрезвычайные обстоятельства, которые нельзя ни предвидеть, ни предотвратить, – прим. ред.). Не будет "ай, мне лень, я не хочу".
Дисциплина и мотивация взаимосвязаны. Конечно, для мотивации нужна цель (например, избавиться от лишнего веса, влезть в старые джинсы, подняться на пятый этаж без одышки), но без четкого расписания тренировок в распорядке дня невозможно достичь желаемых результатов. Эффективный подход – записаться на групповые занятия в LEMON GYM. Участие в таких тренировках объединяет людей с общими целями, что сближает и создает чувство общности, особенно когда выполнение некоторых упражнений кажется непосильным и требует дополнительных усилий.
Вероятно, вы не раз, отправляясь по своим делам, заглядывали в окна фитнес-клубов. Наблюдение за тем, как другие усердно занимаются спортом в клубе, порой завораживает, и в голове возникает мысль: "Я тоже так хочу". И вы можете! Превратите эту идею в мотивацию стать одним из тех, кто с энтузиазмом преодолевает трудности тренировок. Если вам кажется, что вы не справитесь в одиночку, пригласите друга и вдохновляйте друг друга на успехи.
Со временем дисциплина становится привычкой, а у привычки уже нет необходимости в поиске мотивации. Ведь мы же не ищем мотивацию для утренней и вечерней чистки зубов! Напоминая с детства о необходимости ухода за зубами дважды в день, мы формируем у ребенка привычку. Так же и с физической активностью. Достичь такого же уровня привычности – это настоящее искусство.
Вероятно, вы не раз, отправляясь по своим делам, заглядывали в окна фитнес-клубов. Наблюдение за тем, как другие усердно занимаются спортом в клубе, порой завораживает, и в голове возникает мысль: "Я тоже так хочу". И вы можете! Превратите эту идею в мотивацию стать одним из тех, кто с энтузиазмом преодолевает трудности тренировок. Если вам кажется, что вы не справитесь в одиночку, пригласите друга и вдохновляйте друг друга на успехи.
Со временем дисциплина становится привычкой, а у привычки уже нет необходимости в поиске мотивации. Ведь мы же не ищем мотивацию для утренней и вечерней чистки зубов! Напоминая с детства о необходимости ухода за зубами дважды в день, мы формируем у ребенка привычку. Так же и с физической активностью. Достичь такого же уровня привычности – это настоящее искусство.
Вопрос, который стоит держать в уме: почему это важно для меня?
Когда возникает вопрос о смысле тренировок и кажется, что достаточно просто накопить "волшебные" 10 тысяч шагов в день, стоит остановиться и задуматься, каким образом физическая активность принесет пользу вам и вашему здоровью. "Главное – найти ответ на вопрос – зачем мне это нужно", – советует Агния. В конце концов, становится очевидным, что жажда жизни важна почти для каждого из нас. Мы все хотим жить дольше, оставаться молодыми и энергичными – это задача на всю жизнь, а не на 30 дней, полгода или два года.
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Тенденция к долголетию сейчас в топе, и для того, чтобы жить дольше, чудо-таблеток не существует. Ключ к долголетию – это активность, спорт, правильное питание, качественный сон и минимизация стресса. Важно осознать, что здоровый образ жизни позволяет прожить долгую жизнь, не обременяя окружающих, и сохранять функциональность как можно дольше.
Тренировки обладают важным преимуществом – они помогают отсрочить возникновение заболеваний, связанных со старением. В частности, силовые тренировки особенно ценны для женщин, поскольку они укрепляют не только мышцы, но и суставы. Тренер подчеркивает, что физически активные женщины после менопаузы подвержены меньшему риску развития остеопороза. Важно осознавать это не только после достижения 50 лет, но и в более молодом возрасте – в 30 и 40 лет.
“Уже 12 или 13 лет я активно занимаюсь спортом. Бывали моменты лени, но взгляд на старые фотографии всегда напоминал мне о необходимости действовать. В последние два года я посещаю LEMON GYM, где нашла крутого тренера Эдгарса. Он стал не только мотиватором, но и другом, всегда готовым поддержать. Эдгарс не скупится на похвалу, когда видит прогресс. Если у меня нет настроения заниматься, он всегда найдет, что сказать, чтобы мотивировать меня: “Ты серьезно сейчас?” или “Ты же можешь, так приходи!” Мотивация приходит, когда успехи замечают не только я, но и окружающие. А женщинам, конечно, всегда приятно слышать комплименты”.
Клиентка LEMON GYM Ева Баяре
Клиентка LEMON GYM Ева Баяре
Понимание важности занятий спортом и желание заниматься облегчают процесс. Когда охватывает лень или не хватает мотивации, важно напомнить себе, почему вы это делаете. Цель – это финальная точка. Определите для себя как краткосрочные, так и долгосрочные цели, чтобы ощущать реальные результаты. Очень общая цель, например, поддержание здоровья, может не всегда работать. Но достижение конкретных целей, как, например, увеличение веса поднятой штанги с 20 до 40 килограммов за месяц, – это уже успех!
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Сделай пометку, похвали себя, поставь следующую цель – и можешь двигаться дальше!
Каспарс Даугавиньш: нет лучшей мотивации, чем чувствовать себя хорошо
Для Каспарса Даугавиньша, капитана латвийской хоккейной сборной, спорт – центральная часть жизни. Его стремление выступать на льду на высшем уровне неразрывно связано с постоянными тренировками. Особенно важен межсезонный период, когда нет активных игр, и Даугавиньш максимально посвящает себя тренировочному процессу, чтобы достигать впечатляющих результатов. "Чем больше усилий я вкладываю в подготовку в межсезонье, тем лучше я чувствую себя во время сезона", – делится Даугавиньш.
Фото: DELFI
Основной опорой Каспарса Даугавиньша в ежедневных тренировках является его тренер Эдвинс Крумс, который также тренирует латвийскую сборную по легкой атлетике. Задача Каспарса – не только следовать разработанной тренером программе, но и полностью погрузиться в процесс тренировок. Тренер играет ключевую роль, обеспечивая разнообразие физических упражнений и преодоление вызовов, необходимых для профессионального спортсмена. "Он намеренно втягивает нас в физически трудные ситуации, чтобы мы выходили из них еще сильнее", – делится впечатлениями хоккеист.
Каспарс Даугавиньш делится своим советом с теми, кто испытывает затруднения с мотивацией и занятиями спортом. Он подчеркивает важность наличия четкой цели, которую вы хотите достичь. Это, по его мнению, является ключевой мотивацией.
Каспарс Даугавиньш делится своим советом с теми, кто испытывает затруднения с мотивацией и занятиями спортом. Он подчеркивает важность наличия четкой цели, которую вы хотите достичь. Это, по его мнению, является ключевой мотивацией.
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Основная мотивация, как правило, заключается в том, чтобы чувствовать себя хорошо. Я считаю, что нет лучшей мотивации, чем просыпаться каждый день и чувствовать себя хорошо. С усилиями, которые вы вкладываете в себя, работать всегда будет легче.
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ПРОЕКТ СОЗДАН В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С:
СОДЕРЖАНИЕ
Кетия Нуке-Осите
РЕДАКТОР
Кристине Мелне
ДИЗАЙН
Ралфс Эглитис
ФОТО
Рекламные фото LEMON GYM, личный архив
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ
Жанете Клавина
ЭКСПЕРТ ПО МЕДИЙНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
Айя Дауксте