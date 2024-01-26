“Уже 12 или 13 лет я активно занимаюсь спортом. Бывали моменты лени, но взгляд на старые фотографии всегда напоминал мне о необходимости действовать. В последние два года я посещаю LEMON GYM, где нашла крутого тренера Эдгарса. Он стал не только мотиватором, но и другом, всегда готовым поддержать. Эдгарс не скупится на похвалу, когда видит прогресс. Если у меня нет настроения заниматься, он всегда найдет, что сказать, чтобы мотивировать меня: “Ты серьезно сейчас?” или “Ты же можешь, так приходи!” Мотивация приходит, когда успехи замечают не только я, но и окружающие. А женщинам, конечно, всегда приятно слышать комплименты”.



Клиентка LEMON GYM Ева Баяре