Уже совсем скоро солнце будет греть, и мы сможем наслаждаться утренним кофе или долгими вечерами на балконе или террасе. Пора подготовиться к тёплому сезону, и для этого не нужно тратить большие средства, дизайнер интерьеров IKEA делится идеями, как обновить и улучшить пространство без больших трат.

Часть этих товаров можно теперь приобрести по более низкой цене. В феврале месяце для более широкой доступности своих товаров, IKEA снизила цены на более 100 товаров из разных категорий.

Порядок

Руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Дариус Римкус рассказал, что последнее ежегодное исследование IKEA "Жизнь дома" показало, что порядок и чистота в доме являются основным фактором, способствующим ощущению комфорта и удовлетворенности дома для 4 из 10 жителей Латвии.

"Более того, для каждого третьего жителя Латвии, порядок в доме является важнейшим фактором поддержания душевного благополучия. Я считаю, что это относится ко всем помещениям дома, включая балконы и террасы. Мы часто об этом забываем и превращаем эти помещения в кладовку для вещей, которыми мы пользуемся редко или вообще не пользуемся", - говорит он и напоминает, что, если у вас небольшой балкон, пространство на нем еще более ценно. Чтобы создать место для отдыха, вещи должны найти свое место, или же их стоит отдать или выкинуть, если вы их больше не используете. Здесь дизайнер также добавляет, что любой из нас может пожертвовать или обменять те вещи, которые нам больше не нужны.

Foto: компактные стеллажи HYLLIS, Publicitātes foto

Если у вас узкий и длинный балкон, то здесь вам пригодятся компактные стеллажи HYLLIS (от 13 евро). На верхних полках можно поставить горшки с цветами, а на нижних полках – любые другие вещи. Однако, чтобы сэкономить место и хранить больше – всегда стоит использовать коробки, например. SAMLA (от 1,99 евро) прозрачные пластиковые коробки с крышками, в которых сразу видно, что находится внутри. Некоторые стеллажи даже имеют специальные прозрачные чехлы (от 3 евро), которые могут превратить стеллаж в мини-теплицу или защитить ваши вещи от ветра или дождя.

Обновляем мебель

После того, как у вас получилось освободить пространство, дизайнер интерьера предлагает взглянуть на уже имеющуюся у вас уличную мебель. Д. Римкус делится советом: если ваша мебель изготовлена из алюминия, пластика, ротанга и стали, она не требует особого ухода. Некоторые натуральные материалы, такие как акация, эвкалипт и другие твердые породы дерева, обычно время от времени требуют небольшого ухода, вам просто нужно порой обрабатывать поверхность с помощью мягкого мыльного раствора и накрывать их, когда они не используются.

"Несмотря на то, что обычно деревянная уличная мебель предварительно обрабатывается морилкой или краской, я бы рекомендовал повторно прокрасить ее морилкой VÅRDA (от 8,49 евро), чтобы предотвратить растрескивание и продлить срок ее службы. Как часто вы это будете это делать, зависит от местоположения, использования и воздействия погоды. Например, мебель на открытом воздухе требует повторного окрашивания, когда капли дождя впитываются, а не образуют мелкие капли. Если окрашенная мебель начинает отслаиваться или выглядеть изношенной, перекрасьте ее или подкрасьте краской для улицы", - советует Д. Римкус.

Текстиль и освещение

Дизайнер уверен, что текстиль и освещение – основа для создания уюта. Текстиль меняет правила игры в любом пространстве и, при небольшой стоимости, является самым простым и недорогим способом как создать новую атмосферу. Однако полезно помнить, что ткани должны быть разработаны специально для использования на открытом воздухе — водонепроницаемые, устойчивые к солнечному свету, грязеотталкивающие и простые в уходе.

Foto: SOLIG, Publicitātes foto

"Ковер (VIRKLUND за 17,99 евро) поможет сделать прохладные вечера уютнее и теплее. Он также может служить быстрым способом освежить и скрыть изношенный пол. То же самое и с уличными подушками – они могут мгновенно улучшить внешний вид мебели. Добавьте подушки для садовых стульев (KUDDARNA, 5 евро), и даже старая мебель снова будет выглядеть красиво. Подберите их к ковру и создайте желаемое настроение", - советует дизайнер интерьера. Он делится еще одним трюком: с помощью сетки SOLIG (10 евро) , вы сможете не только украсить пространство на открытом воздухе, но и создать нужное настроение. Сетка способна подарить ощущение безопасности и особого уюта, словно она является перегородкой между нашим личным пространством и остальным миром.

Он также говорит, что, как и внутри, ваш балкон мгновенно станет уютнее благодаря дополнительному освещению. Выбирайте типы наружного освещения с питанием от батареек или от солнечной энергии: подвесные светильники, гирлянды и т. д., чтобы у вас был свет в любое время дня. Для волшебных вечеров пригодится светодиодное освещение на солнечных батареях или гирлянды. Цены на серию SOLVINDEN начинаются от 3,99 евро.

"Для многих открытое пространство неотделимо от зелени и цветов. Здесь можно импровизировать и создавать, например, висячие сады с подвесными горшками. Поиграйте с цветами и текстурами горшков с растениями и разместите горшки на разной высоте, чтобы максимально использовать имеющееся пространство", — говорит дизайнер интерьера.

Foto: коллекция TÄRNÖ, Publicitātes foto

Уход за уличной мебелью

Советы дизайнеров интерьеров: чтобы продлить срок службы уличной мебели, а также подушек, регулярно чистите их, даже если вы используете предметы, созданные специально для использования на открытом воздухе.

"Чехлы TOSTERÖ для уличной мебели (от 20 евро), когда мебель не используется, помогают сохранить форму. Прежде чем застегивать молнию, вам нужно убедиться, что мебель, подушки или внутренняя подушка полностью высохли. Если вы используете мебель, которую можно сложить, я бы посоветовал вам сделать это — чтобы у вас было больше места, и положив всё под крышу до следующего раза, когда она вам понадобится. В межсезонье не забывайте хранить мебель, желательно в сухом прохладном месте, в помещении", — говорит представитель IKEA.

Foto: чехлы TOSTERÖ для уличной мебели, Publicitātes foto

IKEA снижает цены

Руководствуясь стремлением улучшить повседневную жизнь людей, с февраля 2024 года IKEA снижает цены более чем на 1000 товаров. Цены снижены на значительную часть ассортимента мебели для дома, охватывая сотни товаров различных категорий – от культовой мебели, такой как диваны, кресла, различные решения для хранения, до принадлежностей для дома. Например, цена на коробку DRONA снижена с 3,99 евро до 2,99 евро, на стеллаж KALLAX – с 44,99 евро до 39,99 евро, на комод MALM – с 59,99 евро до 49,99 евро, на письменный стол MICKE – с 99 евро до 79 евро. Те, кто начинает подготовку к летнему сезону заранее, смогут найти по более низкой цене предметы из коллекции NÄMMARÖ . Также снижены цены на одеяло SMÅSPORRE , каркас TROFAST и многие другие предметы домашнего интерьера.

Товары по новой более низкой цене.

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