Ежегодное исследование IKEA "Жизнь дома" показывает, что каждый четвертый житель страны время от времени пользуется возможностью поработать дома. И это новая норма для многих из нас уже несколько лет. Дизайнер интерьера делится несколькими простыми советами, как организовать рабочее место дома, чтобы у вас была своя собственная комфортная среда, где можно сосредоточиться на работе, что поможет вам улучшить результаты работы или учебы.

Руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Дариус Римкус говорит, что нельзя недооценивать решения для хранения, которые могут сыграть важную роль в продуктивной работе, поскольку благодаря им вы будете иметь под рукой все, что необходимо. Он делится несколькими доступными решениями для организации рабочего места, часть из которых теперь можно найти в IKEA по новой, сниженной цене. Стремясь сделать товары доступными для как можно большего числа клиентов, IKEA снизила цены в феврале на более чем 1000 предметов интерьера.

Практические решения

Foto: подставка для монитора ELLOVEN, Publicitātes foto

Подставка для монитора с выдвижным ящиком. "Правильная организация стола, за которым вы работаете, не только поможет сэкономить место, но и убережет вас от затекания шеи. Подставка для монитора ELLOVEN (19,99 евро) с выдвижным ящиком может быть решением для обеих задач: она занимает мало места на столе, обеспечивает практичное хранение, а также помогает снять нагрузку с шеи, располагая монитор на нужной высоте", — говорит Римкус.

"Правильная организация стола, за которым вы работаете, не только поможет сэкономить место, но и убережет вас от затекания шеи. Подставка для монитора ELLOVEN (19,99 евро) с выдвижным ящиком может быть решением для обеих задач: она занимает мало места на столе, обеспечивает практичное хранение, а также помогает снять нагрузку с шеи, располагая монитор на нужной высоте", — говорит Римкус. Короб для проводов. Многие из нас ежедневно используют проводные зарядные устройства, проводные наушники и другие провода, которые вносят свой вклад в беспорядок на столе. Правильно расположенные провода помогут вам обеспечить порядок на столе. Здесь может пригодиться короб для проводов с крышкой HÖNSNÄT (6,99 евро), который поможет вам организовать и спрятать провода, зарядные устройства и удлинители на столе или на полу. Вы можете оставить крышку закрытой и при этом заряжать свои устройства, поскольку на коротких сторонах есть большие отверстия, через которые можно вывести провода.





Foto: подставка для канцелярских принадлежн TJENA, Publicitātes foto

Подставки для канцелярских принадлежностей. Не стоит недооценивать настольные органайзеры, которые могут сыграть важную роль в продуктивности работы (например, подставка для канцелярских принадлежностей TJENA за 4,99 евро), состоящие из емкостей разных размеров и форм. Это помогает освободить стол от мелких вещей, таких как ручки, линейки, мобильные телефоны и USB-флеш-накопители. Хранение всех мелких предметов в специально отведенных местах помогает создать аккуратный вид стола, когда он находится в общей семейной зоне, например в гостиной.

Не стоит недооценивать настольные органайзеры, которые могут сыграть важную роль в продуктивности работы (например, подставка для канцелярских принадлежностей TJENA за 4,99 евро), состоящие из емкостей разных размеров и форм. Это помогает освободить стол от мелких вещей, таких как ручки, линейки, мобильные телефоны и USB-флеш-накопители. Хранение всех мелких предметов в специально отведенных местах помогает создать аккуратный вид стола, когда он находится в общей семейной зоне, например в гостиной. Подставки для журналов. У всех нас есть документы, бумаги, рецепты и журналы, которые обычно располагаются хаотично по всему дому. Чтобы они были сгруппированы по темам и в порядке, незаменимым решением являются лотки для писем или подставки для журналов (например, TJABBA за 1 евро).





Foto: контейнер с крышкой KUGGIS, Publicitātes foto

Контейнеры для хранения. Как и в любой другой части дома, которую вы хотите лучше организовать, настольные контейнеры для хранения тоже могут быть идеальным решением. Контейнеры с крышками серии KUGGIS (от 3,99 евро) изготовлены из переработанного PET-пластика. Они могут скрыть то, что вы хотите, от посторонних глаз, и экономят место, поскольку вы можете легко штабелировать коробки разных размеров, потому что они созданы, чтобы подходить друг другу.

Используйте высоту стены



Вы всегда можете освободить как можно больше места благодаря использованию стены в доме и в офисе. Если ваш стол расположен рядом со стеной, попробуйте использовать ее для навесных полок для хранения вещей. Полка может быть такой же простой, как полка LACK от IKEA (маленькая по размеру и недорогая по цене от 3,99 евро). "Полка станет элегантным дополнением к любому рабочему пространству, особенно к простым столам, в которых нет встроенного места для хранения вещей. Попробуйте украсить ее растениями, фото и орнаментами, чтобы создать более личное и уютное рабочее пространство, которое не будет перегружать ваш рабочий стол, или используйте полку для хранения канцелярских принадлежностей или книг", — делится советами дизайнер интерьера.

Foto: Перфорированные панели SKÅDIS, Publicitātes foto

Перфорированные панели SKÅDIS помогут использовать вертикальное пространство для хранения вещей (от 12 евро). Выбирая аксессуары серии SKÅDIS, соответствующие личным и функциональным потребностям, каждый может создать собственную комбинацию для хранения вещей. Панель можно разместить на стене или прикрепить к столу. Несмотря на то, что она идеально подходит для домашнего офиса, она также хорошо подойдет для ванной комнаты, коридора или кухни, где мелкие предметы будут всегда под рукой.

IKEA снижает цены



Руководствуясь стремлением улучшить повседневную жизнь людей, с февраля 2024 года IKEA снижает цены более чем на 1000 товаров. Цены снижены на значительную часть ассортимента мебели для дома, охватывая сотни товаров различных категорий — от культовой мебели, такой как диваны, кресла, различные решения для хранения, до принадлежностей для дома. Например, цена на коробку DRONA снижена с 3,99 евро до 2,99 евро, на стеллаж KALLAX– с 44,99 евро до 39,99 евро, на комод MALM — с 59,99 евро до 49,99 евро, на письменный стол MICKE — с 99 евро до 79 евро. Те, кто начинает подготовку к летнему сезону заранее, смогут найти по более низкой цене предметы из коллекции NÄMMARÖ. Также снижены цены на одеяло SMÅSPORRE, каркас TROFAST и многие другие предметы домашнего интерьера.

Товары IKEA по новой, сниженной цене здесь.

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