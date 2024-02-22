Текстиль – отличный способ, как добавить яркости и характера в интерьере при этом без больших затрат. И это не только внешний образ, текстиль – это ключ к уюту, теплу и созданию личной обстановки. Дизайнер интерьеров делится советами, как подготовиться к весне и освежить дом до 15 евро.

«Самый простой способ обновить пространство – это текстиль – гардины, декоративные подушки или постельное бельё. Замените чехлы на декоративных подушках на пастельные, добавьте вазы и плакаты в схожих оттенках, и конечно привнесите природу с помощью растений и цветов. И ваша комната ощутит весну!», – говорит Дариус Римкус, руководитель Отдела дизайна интерьеров.

Весной проще всего привнести свежесть в дом – с помощью текстиля. А что ещё приятно, множество решений в ИКЕЯ можно теперь найти по более низкой цене. Для того, чтобы большее количество людей могли себе позволить обновки, в феврале ИКЕЯ снизила цена на более 1000 товаров для дома.

Маленькие перемены – большой результат

Текстиль позволяет отразить наш характер в интерьере, но ещё текстиль практичный: гардины сдерживают утреннее солнце, плед на диване придаёт уюта при чтении и просмотре тв, ковёр служит удерживателем тепла и визуально делит пространство. И декоративные подушки и новые чехлы на диваны полностью могут изменить пространство.

«Смешивая текстуры и рисунки может создать ещё больший эффект. Сочетайте нежное, с текстурным, лёгкое с тяжёлым – накладывая слои текстиля. Подушки, пледы, гардины и ковры могут сочетаться и создавать симфонию уюта и комфорта. Однако, цвета должны сочетаться и дополнять, для создания гармоничного образа», – говорит Д. Римкус.

Foto: PARKGRÖE, Publicitātes foto

Он призывает обратить внимание на доминирующий цвет в интерьере комнаты. Проще, если основной цвет будет в пастельных оттенках – тогда вы сможете сочетать его с яркими и красочными чехлами для декоративных подушек (PARKGRÖE за 3,99 евро) и другими аксессуарами и легко менять их несколько раз в год в зависимости от сезона. Такие элементы декора также могут стать завершающим штрихом в гостиной с преобладанием землистых тонов. А вот в светлой гостиной выбирайте аксессуары пастельных тонов, например кремово-белый плед THORGUN (2,99 евро).

Foto: BRUKSVARA, Publicitātes foto

Дизайнер интерьера также обращает внимание на гардины, которые могут стать важным аксессуаром в комнате. «Как только вы поменяете гардины, гостиная может выглядеть совершенно по-новому. И они могут быть чрезвычайно функциональными. Плотные шторы (например, BRUKSVARA за 7,99 евро) предотвращают попадание внешнего света в комнату, прозрачные шторы (TERESIA за 9,99 евро) пропускают дневной свет, сохраняя при этом приватность и уют. И их также можно комбинировать с более плотными шторами, которые полностью блокируют свет», - говорит дизайнер интерьера.

По его словам, важно, чтобы цвет штор соответствовал остальному интерьеру. Если вы хотите согласовать цвета в своем интерьере, разумно начать с фиксированных элементов, таких как цвет пола. Затем вы можете перейти к материалам с большим выбором, например, к шторам. Если вы хотите создать контраст в интерьере, выбирайте сочетание светлых и темных цветов или цветов, противоположных друг другу на цветовом круге. Например, вы можете создать красивые контрасты, сочетая темные шторы с белой стеной, яркие шторы с серой стеной или светлые шторы с темной стеной.

Небольшие аксессуары для кухни

Если ваша кухня соединена с гостиной, подберите текстиль для кухни, к тому, что находятся в гостиной. Так ваш дом будет выглядеть гармоничнее и уютнее.

«Даже если вы думаете, что на кухне у вас нет текстиля, вы можете выбрать подходящую прихватку (например, TORVFLY за 2,99 евро), кухонные полотенца, подходящую скатерть или салфетки, чтобы создать гармоничное пространство. Оттенок бумажных салфеток также может способствовать созданию единого образа в пространстве, или например чехлы для подушек EBBATILDA (от 2,99 евро)», - делится Д. Римкус.

Он отмечает, что не обязательно покупать все кухонные аксессуары сразу. Возможно, будет достаточно обновить те, которые вы используете чаще всего, или те, которые держите на самых видных местах, например, на настенной вешалке с крючками.

Отдых в спальне

Если вы не знаете, с чего начать обновление спальни, дизайнер интерьера советует, первое, с чего можно начать — это постельное белье. Постельное белье может отражать то, что нам нравится. Цвета, узоры, дизайн и даже ткань рассказывают историю личного вкуса.

Foto: NATTSVÄRMARE, Publicitātes foto

«Комната будет выглядеть по-новому, просто сменив постельное белье на другое, подобрав подходящие шторы и подушки. Например, если вы хотите привнести в свою спальню ощущение свежести, это легко создать, заменив постельное белье на другое, со свежими весенними цветами (например, NATTSVÄRMARE начинается от 9,99 евро) или цветочные узоры», - делится Д. Р. Римкус.

По его словам, планируя обновление спальни, вы можете следовать тому же правилу — выбрать один основной акцент и варьировать, и сочетать все вокруг него. Например, если постельное белье яркое и с рисунком, то подушки и ковры должны быть пастельными или однотонными.

IKEA снижает цены

Руководствуясь стремлением улучшить повседневную жизнь людей, с февраля 2024 года IKEA снижает цены более чем на 1000 товаров. Цены снижены на значительную часть ассортимента мебели для дома, охватывая сотни товаров различных категорий – от культовой мебели, такой как диваны, кресла, различные решения для хранения, до принадлежностей для дома. Например, цена на коробку DRONA снижена с 3,99 евро до 2,99 евро, на стеллаж KALLAX– с 44,99 евро до 39,99 евро, на комод MALM – с 59,99 евро до 49,99 евро, на письменный стол MICKE – с 99 евро до 79 евро. Те, кто начинает подготовку к летнему сезону заранее, смогут найти по более низкой цене предметы из коллекции NÄMMARÖ. Также снижены цены на одеяло SMÅSPORRE, каркас TROFAST и многие другие предметы домашнего интерьера.

Товары IKEA по новой, сниженной цене здесь.

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