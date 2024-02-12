В условиях роста цен, когда покупатели ежедневно ищут возможности сэкономить, IKEA делает еще один шаг к тому, чтобы оставаться доступной для как можно большего количества людей – 1 февраля снижает цены.

"Руководствуясь нашим стремлением сделать повседневную жизнь многих людей лучше, мы стараемся быть максимально доступными, чтобы многие жители Латвии могли приобретать функциональные, эстетичные и устойчивые товары для своих домов. Мы в IKEA и на глобальном, и на местном уровне постоянно адаптируемся к динамичной рыночной ситуации и реагируем на нее снижением цен, как только появляется такая возможность. Несмотря на экономическую нестабильность в мире, мы видим некоторые положительные сдвиги в экономике, связанные с поставками и сырьем. Поэтому мы инвестируем в то, чтобы перенести это уменьшение затрат на наших покупателей, и снижаем цены", — говорит руководитель IKEA в Латвии Петерис Гринбергс. Цены будут снижены начиная с 1 февраля в рижском магазине IKEA и в интернет-магазине компании.

Еще более низкие цены на мебель и предметы для дома

Цены будут снижены на значительную часть ассортимента мебели для дома, охватывая сотни товаров различных категорий — от культовой мебели, такой как диваны, кресла, различные решения для хранения, до принадлежностей для дома. Например, цена на коробку DRONA снижена с 3,99 евро до 2,99 евро, на стеллаж KALLAX– с 44,99 евро до 39,99 евро, на комод MALM — с 59,99 евро до 49,99 евро, на письменный стол MICKE — с 99 евро до 79 евро. Те, кто начинает подготовку к летнему сезону заранее, смогут найти по более низкой цене предметы из коллекции NÄMMARÖ. Также снижены цены на одеяло SMÅSPORRE, каркас TROFAST и многие другие предметы домашнего интерьера.

Как отметил Гринбергс, IKEA регулярно пересматривает цены на продукцию, чтобы как можно больше людей могли позволить себе товары, которые делают их жизнь дома лучше.

"Во время пандемии, инфляции, а затем и войны мы заметили, что для многих жителей Латвии их жизнь дома остается на первом месте. Поэтому этим снижением цен мы хотим показать, что поддерживаем тех, кто хочет улучшить свою повседневную жизнь дома, при этом сделать это без ущерба для семейного бюджета", — говорит представитель IKEA. Он подчеркивает, что снижение цен — это не акция, а долгосрочное обязательство IKEA. Компания старается оптимизировать цепочку ценообразования, увеличить объемы и тем самым снизить затраты для IKEA и цены для покупателей.

В прошлом году IKEA отметила 80-летие своей деятельности. На рынки стран Балтии компания вышла в 2013 году, когда был открыт первый магазин в столице Литвы Вильнюсе. В последние годы IKEA активно расширяется на рынке стран Балтии: в 2022 году был открыт магазин IKEA в столице Эстонии Таллинне, летом 2023 года — новый пункт обслуживания покупателей в литовском Шяуляе, а этой весной такой пункт будет открыт и в Лиепае. В странах Балтии это будет уже восьмой пункт обслуживания клиентов.

Товары IKEA по новой, сниженной цене здесь.

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