Празднование Дня святого Валентина дома может стать отличным способом насладиться особенными моментами с любимым человеком в уютной обстановке. Однако, чтобы это был не просто обычный ужин дома, дизайнер интерьера делится простыми и доступными приемами для создания романтического настроения.

Дариус Римкус, руководитель Отдела дизайна интерьеров IKEA Латвия, делится советами о том, как хорошо провести время дома, используя простые и доступные решения для обустройства дома. Несколько из этих решений для хранения вещей доступны в IKEA по новой более низкой цене. Стремясь быть более доступными для большего числа людей, IKEA с 1 февраля снизила цены на более чем 1000 товаров.

Начните с сервировки стола



Красиво накрытый стол — это простой способ создать дома душевную ресторанную атмосферу. Накрыть стол для романтического ужина дома не составит труда: праздничная посуда и бокалов, красивой скатерти — уже создаст должный эффект. Для этого дизайнер интерьера рекомендует сначала посмотреть, что есть дома для накрытия праздничного стола, чтобы было понятно, что стоит приобрести для создания праздника.

"У многих из нас наверняка есть дома одна или даже несколько скатертей. Добавьте ее на стол и дополните парочкой тематических украшений. Возможно, достаточно новых бумажных или текстильных салфеток. Закуски вместо обычных тарелок или мисок можно подать на подносе из натурального дерева (SMÖRLING, 14,99 евро), что добавляет лаконичности и особенной антуража. Даже если вы не планируете готовить что-то особенное, то, как подается еда, придает ужину что-то особенное", — объясняет Д. Римкус. Сама еда также может быть декоративным элементом, например, красиво поданное печенье KAFFEREP в форме сердца (1,29 евро) или печенье другой формы.

Dizainers arī piebilst, ka, izmantojot spilgtu galdautu, saskaņotāku koptēlu iegūsi, galdā ceļot pasteļkrāsas glāzes un šķīvjus. Savukārt, ja esi izvēlējies pasteļkrāsas galdautu, traukus un citus galda piederumus izraugies tumšās krāsās vai spilgtus. Piemēram, POKAL glāzes (1,29 eiro) rozā pasteļtonī var būt jauks un krāsains akcents.

Дизайнер добавляет, если у вас яркая скатерть, добавьте к столу бокалы или тарелки пастельных оттенков, чтобы добиться гармоничного вида. Однако в случае, если у вас скатерть пастельных тонов, можно добавить более темную или яркую посуду и столовые приборы. Например, пастельно-розовые стаканы POKAL (1,29 евро) могут стать хорошим способом добавить красок столу.

По словам дизайнера, стол можно не только красиво накрыть, но и изменить его расположение, чтобы создать более особенное настроение. Например, если обеденный стол обычно располагается у окна, его можно переместить в центр комнаты. А напитки или закуски можно расположить на табурете рядом со столом.

Создайте романтику с помощью освещения



"При входе в ресторан нас обычно встречает приглушенный свет и приятная фоновая музыка. Даже если мы этого не замечаем, освещение играет важную роль в создании настроения. Итак, планируя романтический ужин, забудьте об обычном общем освещении и используйте вместо него какое-нибудь декоративное освещение. Комбинируя торшеры и настольные лампы на разной высоте, вы можете создать волшебную и уютную атмосферу", — говорит дизайнер.

Лаконичные настольные лампы, обеспечивающие мягкий свет, можно приобрести начиная всего с 4 евро (BARLAST).

Неотъемлемая часть романтического ужина — теплый свет свечей (свечи FENOMEN, цена от 1,29 евро). Свечи можно поставить как на обеденном столе, так и в других углах комнаты. Свечи разной высоты также можно разместить группой на подсвечнике (SKURAR, 4,99 евро). Для придания уюта, свечу можно поставить и в вазу (POMP, 2,99 евро). Если дома есть дети или домашние животные, стоит отдать предпочтение более безопасному решению — свечам на батарейках.

"Гирлянды также могут сделать общий вид уютнее. Поэкспериментируйте, повесив их на окно, в разные места комнаты или вплетите в украшения стола. Например, гирлянду SNOYRA (6,99 евро) можно поместить в стеклянную бутылку, чтобы создать акцент на праздничном столе", — предлагает Дариус Римкус.

IKEA снижает цены

Руководствуясь стремлением улучшить повседневную жизнь людей, с февраля 2024 года IKEA снижает цены более чем на 1000 товаров. Цены снижены на значительную часть ассортимента мебели для дома, охватывая сотни товаров различных категорий — от культовой мебели, такой как диваны, кресла, различные решения для хранения, до принадлежностей для дома. Например, цена на коробку DRONA снижена с 3,99 евро до 2,99 евро, на стеллаж KALLAX– с 44,99 евро до 39,99 евро, на комод MALM — с 59,99 евро до 49,99 евро, на письменный стол MICKE — с 99 евро до 79 евро. Те, кто начинает подготовку к летнему сезону заранее, смогут найти по более низкой цене предметы из коллекции NÄMMARÖ. Также снижены цены на одеяло SMÅSPORRE, каркас TROFAST и многие другие предметы домашнего интерьера.

Товары IKEA по новой, сниженной цене здесь.

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