Добавление новых штрихов в то или иное помещение дома – это всегда вдохновляющий процесс. Поскольку желание обновить жилище с минимальными затратами актуально для многих, как никогда важно использовать наиболее эффективные методы облегчения повседневной жизни. Дизайнер интерьера IKEA предлагает начать с кухни и делится советами, как доступными способами организовать и обновить одно из тех помещений в доме, где люди бывают чаще всего, и при этом сэкономить деньги.

“Проводя много времени на кухне за приготовлением еды, важно, чтобы оно было качественным, поэтому я всегда думаю о том, как сделать этот процесс более увлекательным. Маленькие помощники, такие как кухонная утварь и аксессуары, могут не только облегчить готовку, но и уменьшить количество пищевых отходов, жить более устойчиво и создать более организованную и функциональную обстановку”, – говорит дизайнер интерьера IKEA Дариус Римкус.

Дизайнер делится решениями до 5 евро, которые помогут организовать и улучшить проводимое на кухне время. Некоторые из предложенных решений в IKEA теперь можно найти по новой, сниженной цене: стремясь быть доступной для большего количества людей, IKEA с 1 февраля снизила цены на более чем 1000 предметов домашней обстановки.

Дизайнер рассказывает о способах улучшить кухню, которые не стоят ничего или не превышают 5 евро

Свободное пространство. Критически проанализируйте, сколько вещей на кухне вы действительно используете регулярно. Это не требует вложений: чтобы освободить больше места, избавьтесь от неиспользуемых предметов, которые хранятся на кухне – рассортируйте их, отдайте или пожертвуйте. Затем освободите поверхности в кухне, убрав лежащие на них предметы в ящики и шкафы, и вы увидите мгновенный эффект.

Улучшения на кухне до 1 евро:

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Ситечко для чая IDEALISK из нержавеющей стали долговечно и многофункционально – его можно использовать даже в качестве ситечка для специй, когда вы готовите суп или сочное рагу, или для посыпки торта какао.

Щетка для мытья посуды ANTAGEN. Наличие подходящих инструментов для мытья грязных кастрюль делает работу более эффективной, а щетка со скребком облегчает удаление въевшихся остатков пищи.

Лоток для столовых приборов SMÄCKER облегчает хранение столовых приборов и кухонных принадлежностей, чтобы вы могли быстро найти в кухонном ящике то, что вам нужно, и приступить к готовке.

Фото: Publicitātes foto

Зажимы для пакетов BEVARA помогут дольше сохранить продукты свежими и сделают их легко доступными в другой упаковке – больше никаких завязанных узлом пакетов и грязных резинок для хранения продуктов в холодильнике, морозильной камере или для сохранения свежим хлеба.

Улучшения на кухне до 2 евро:

Фото: Publicitātes foto





Контейнеры PRUTA для продуктов с крышками отлично подходят для эффективного использования пространства в холодильнике, морозильной камере или для того, чтобы взять с собой что угодно – от закусок до остатков еды и индивидуальных порций. Прозрачные или маркированные контейнеры облегчают поиск нужного продукта.

Фото: Publicitātes foto

Закрывающиеся пакеты ISTAD сохраняют свежесть содержимого, выдерживают замораживание и могут быть заполнены продуктами температурой до 50°C, помогая вам поддерживать порядок на кухне и дома.

Улучшения на кухне до 3 евро:

Фото: Publicitātes foto





Нож для чистки IKEA 365+ VÄRDEFULL. Нож для чистки – довольно распространенный прибор, помогающий экономить время и снижающий количество отходов, который также можно использовать для нарезки овощей для салатов и блюд вок.

Многоразовые текстильные кухонные полотенца TORVFLY, которые помогают сократить использование бумажных полотенец. Имеют петельку, чтобы их было удобно повесить, когда они не используются, и выглядят как небольшое, но заметное обновление кухни.

Коврик для сушки посуды NYSKÖLJD можно положить под сушилку, чтобы он впитывал стекающую воду, или под мелкие приборы, такие как миксер или блендер, чтобы защитить поверхность от царапин и пятен.

Улучшения на кухне до 4 евро:

Фото: Publicitātes foto





Пресс для чеснока KONCIS. Надежный помощник из нержавеющей стали, который справляется даже с неочищенными зубчиками чеснока, при этом вставку можно снять для более легкой очистки.

Фото: Publicitātes foto

Рейлинг SUNNERSTA с крючками и контейнерами. Помогает освободить место на столешнице и держать кухонные принадлежности под рукой, а также удобен для выращивания трав прямо на кухне.

Фото: Publicitātes foto

Бутылка KORKEN с пробкой.. Не только эстетически привлекательна для любого интерьера, но и удобна – идеально подходит для хранения на дверце холодильника, для горячих напитков и может использоваться для разных целей – от воды до хранения сухих ингредиентов. Маленькая бутылочка идеально подходит для масел и соусов.

Улучшения на кухне до 5 евро:

Фото: Publicitātes foto





Сушилка для салата UPPFYLLD – прочная, простая в использовании и уходе, не занимает много места при хранении. Кроме того, миску можно использовать для сервировки, например, для салата.

Фото: Publicitātes foto

Набор крышек ÖVERMÄTT помогает дольше сохранить свежесть продуктов и напитков. Идеально подходит для всего: от банок и стеклянных контейнеров до фруктов и овощей – экономьте деньги, не выбрасывая продукты, которые вы и ваша семья не съели вчера во время семейного ужина.



IKEA снижает цены

Руководствуясь стремлением улучшить повседневную жизнь людей, с февраля 2024 года IKEA снижает цены более чем на 1000 товаров. Цены снижены на значительную часть ассортимента мебели для дома, охватывая сотни товаров различных категорий – от культовой мебели, такой как диваны, кресла, различные решения для хранения, до принадлежностей для дома. Например, цена на коробку DRONA снижена с 3,99 евро до 2,99 евро, на стеллаж KALLAX– с 44,99 евро до 39,99 евро, на комод MALM – с 59,99 евро до 49,99 евро, на письменный стол MICKE – с 99 евро до 79 евро. Те, кто начинает подготовку к летнему сезону заранее, смогут найти по более низкой цене предметы из коллекции NÄMMARÖ. Также снижены цены на одеяло SMÅSPORRE, каркас TROFAST и многие другие предметы домашнего интерьера.

Товары IKEA по новой, сниженной цене здесь.

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