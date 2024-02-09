“Проводя много времени на кухне за приготовлением еды, важно, чтобы оно было качественным, поэтому я всегда думаю о том, как сделать этот процесс более увлекательным. Маленькие помощники, такие как кухонная утварь и аксессуары, могут не только облегчить готовку, но и уменьшить количество пищевых отходов, жить более устойчиво и создать более организованную и функциональную обстановку”, – говорит дизайнер интерьера IKEA Дариус Римкус.
Дизайнер делится решениями до 5 евро, которые помогут организовать и улучшить проводимое на кухне время. Некоторые из предложенных решений в IKEA теперь можно найти по новой, сниженной цене: стремясь быть доступной для большего количества людей, IKEA с 1 февраля снизила цены на более чем 1000 предметов домашней обстановки.
Дизайнер рассказывает о способах улучшить кухню, которые не стоят ничего или не превышают 5 евро
Улучшения на кухне до 1 евро:
- Ситечко для чая IDEALISK из нержавеющей стали долговечно и многофункционально – его можно использовать даже в качестве ситечка для специй, когда вы готовите суп или сочное рагу, или для посыпки торта какао.
- Щетка для мытья посуды ANTAGEN. Наличие подходящих инструментов для мытья грязных кастрюль делает работу более эффективной, а щетка со скребком облегчает удаление въевшихся остатков пищи.
- Лоток для столовых приборов SMÄCKER облегчает хранение столовых приборов и кухонных принадлежностей, чтобы вы могли быстро найти в кухонном ящике то, что вам нужно, и приступить к готовке.
- Зажимы для пакетов BEVARA помогут дольше сохранить продукты свежими и сделают их легко доступными в другой упаковке – больше никаких завязанных узлом пакетов и грязных резинок для хранения продуктов в холодильнике, морозильной камере или для сохранения свежим хлеба.
Улучшения на кухне до 2 евро:
- Контейнеры PRUTA для продуктов с крышками отлично подходят для эффективного использования пространства в холодильнике, морозильной камере или для того, чтобы взять с собой что угодно – от закусок до остатков еды и индивидуальных порций. Прозрачные или маркированные контейнеры облегчают поиск нужного продукта.
- Закрывающиеся пакеты ISTAD сохраняют свежесть содержимого, выдерживают замораживание и могут быть заполнены продуктами температурой до 50°C, помогая вам поддерживать порядок на кухне и дома.
Улучшения на кухне до 3 евро:
- Нож для чистки IKEA 365+ VÄRDEFULL. Нож для чистки – довольно распространенный прибор, помогающий экономить время и снижающий количество отходов, который также можно использовать для нарезки овощей для салатов и блюд вок.
- Многоразовые текстильные кухонные полотенца TORVFLY, которые помогают сократить использование бумажных полотенец. Имеют петельку, чтобы их было удобно повесить, когда они не используются, и выглядят как небольшое, но заметное обновление кухни.
- Коврик для сушки посуды NYSKÖLJD можно положить под сушилку, чтобы он впитывал стекающую воду, или под мелкие приборы, такие как миксер или блендер, чтобы защитить поверхность от царапин и пятен.
Улучшения на кухне до 4 евро:
- Пресс для чеснока KONCIS. Надежный помощник из нержавеющей стали, который справляется даже с неочищенными зубчиками чеснока, при этом вставку можно снять для более легкой очистки.
- Рейлинг SUNNERSTA с крючками и контейнерами. Помогает освободить место на столешнице и держать кухонные принадлежности под рукой, а также удобен для выращивания трав прямо на кухне.
- Бутылка KORKEN с пробкой.. Не только эстетически привлекательна для любого интерьера, но и удобна – идеально подходит для хранения на дверце холодильника, для горячих напитков и может использоваться для разных целей – от воды до хранения сухих ингредиентов. Маленькая бутылочка идеально подходит для масел и соусов.
Улучшения на кухне до 5 евро:
- Сушилка для салата UPPFYLLD – прочная, простая в использовании и уходе, не занимает много места при хранении. Кроме того, миску можно использовать для сервировки, например, для салата.
- Набор крышек ÖVERMÄTT помогает дольше сохранить свежесть продуктов и напитков. Идеально подходит для всего: от банок и стеклянных контейнеров до фруктов и овощей – экономьте деньги, не выбрасывая продукты, которые вы и ваша семья не съели вчера во время семейного ужина.
IKEA снижает цены
Руководствуясь стремлением улучшить повседневную жизнь людей, с февраля 2024 года IKEA снижает цены более чем на 1000 товаров. Цены снижены на значительную часть ассортимента мебели для дома, охватывая сотни товаров различных категорий – от культовой мебели, такой как диваны, кресла, различные решения для хранения, до принадлежностей для дома. Например, цена на коробку DRONA снижена с 3,99 евро до 2,99 евро, на стеллаж KALLAX– с 44,99 евро до 39,99 евро, на комод MALM – с 59,99 евро до 49,99 евро, на письменный стол MICKE – с 99 евро до 79 евро. Те, кто начинает подготовку к летнему сезону заранее, смогут найти по более низкой цене предметы из коллекции NÄMMARÖ. Также снижены цены на одеяло SMÅSPORRE, каркас TROFAST и многие другие предметы домашнего интерьера.
Товары IKEA по новой, сниженной цене здесь.