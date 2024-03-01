Пришло время с распростертыми объятиями встречать весну и ее долгие теплые дни. Естественно, с наступлением весны мы спешим снять зимнюю одежду и ботинки, поэтому настало время проветрить шкафы и подготовиться к новому сезону. Дизайнер интерьеров IKEA делится советами о том, как подготовить зимние вещи к хранению, чтобы с удовольствием вновь достать их осенью.

Как отмечает руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус, организовать хранение легко, если следовать двум простым принципам: подумать, когда вещи будут использоваться в следующий раз, и позаботиться о том, чтобы ими можно было пользоваться сразу. Тогда возвращение к ним станет радостным, а не хлопотным. Он делится несколькими хитростями для более удобного хранения вещей — многие из этих решений в IKEA теперь можно найти по новой, более низкой цене. Стремясь быть доступной для многих людей, в феврале IKEA снизила цены на более чем 1000 предметов для дома.

Правильно подготовьте одежду к хранению

Нет смысла тратить время и силы на подготовку вещей к хранению и занимать ими место, если вы не будете носить их следующей зимой, как и не носили в этом сезоне. Пожертвуйте эти вещи, потому что к следующему сезону вы, возможно, снова о них забудете.

После этой ревизии дизайнер интерьеров предлагает убедиться в том, что вы убираете зимнюю одежду на хранение в ее лучшем состоянии — прежде чем это сделать, нужно одежду постирать или почистить. Хранение одежды с какими-либо запахами или пятнами, даже если они не заметны, только усугубит ситуацию. Мало того, моль и других вредителей больше привлекают пятна от еды и пота, чем сама ткань. Стоит также помнить, что не все вещи нуждаются в стирке, и некоторые достаточно проветрить на свежем воздухе. Проветривание постельного белья и текстиля тоже поможет их освежить.

Выбирайте правильные решения для хранения

"Идеальным решением для хранения одежды являются картонные коробки или текстильные чехлы, поскольку они хорошо пропускают воздух. Полезно разделить одежду так, чтобы брюки, рубашки и обувь хранились в отдельных контейнерах и их было легко найти", — говорит Д. Римкус и дает советы, как шаг за шагом организовать хранение разных видов одежды.

Перчатки можно разложить по небольшим закрывающимся пластиковым пакетам ISTAD (от 1,29 евро) и положить в коробку для хранения. С наступлением холодов вы легко сможете найти все необходимое.

можно разложить по небольшим закрывающимся пластиковым пакетам ISTAD (от 1,29 евро) и положить в коробку для хранения. С наступлением холодов вы легко сможете найти все необходимое. После чистки зимних сапог и ботинок поместите в них колодки для обуви (SITTPINNE за 1,5 евро), чтобы они выглядели как новые, и поместите в коробку для обуви (FULLSMOCKAD за 4,99 евро). Чтобы сэкономить место, можно ставить их друг на друга.

Фото: сумки для хранения STUK, Publicitātes foto

Для вязаной одежды пригодятся удобные сумки для хранения STUK (от 6,99 евро), которые имеют нейтральный цвет и могут вписаться в любой интерьер, поддерживая его в порядке и чистоте.

Фото: чехлы для одежды RENSHACKA, Publicitātes foto

Для пальто, зимней спортивной одежды или вещей, которые вы не хотите складывать, но они не помещаются в шкаф, решением может стать вешалка для одежды (MULIG за 9 евро). Постирайте или почистите вещи в химчистке, поместите их в чехлы для одежды (RENSHACKA за 0,8 евро) и добавьте отдушку в мешочке (KROPPSVARM за 1 евро) — так все ваши вещи будут защищены от пятен, пыли и влаги и будут приятно пахнуть.

Неиспользуемые места для хранения

Поскольку шкаф — это, скорее всего, одно из немногих мест для хранения у вас дома, дизайнер интерьеров советует обратить внимание на другие пространства. Если у вашей кровати нет ящиков для хранения, возможно, вы сможете хранить зимнюю одежду под кроватью. Используя коробки с крышками, вы получите дополнительное место для хранения дома. Выбирайте прозрачные пластиковые коробки (SAMLA от 1,99 евро), чтобы легко видеть, что находится внутри. На непрозрачные коробки наклейте этикетки — это сэкономит вам время на поиски.

IKEA снижает цены

Руководствуясь стремлением улучшить повседневную жизнь людей, с февраля 2024 года IKEA снижает цены более чем на 1000 товаров. Цены снижены на значительную часть ассортимента мебели для дома, охватывая сотни товаров различных категорий — от культовой мебели, такой как диваны, кресла, различные решения для хранения, до принадлежностей для дома. Например, цена на коробку DRONA снижена с 3,99 евро до 2,99 евро, на стеллаж KALLAX– с 44,99 евро до 39,99 евро, на комод MALM — с 59,99 евро до 49,99 евро, на письменный стол MICKE — с 99 евро до 79 евро. Те, кто начинает подготовку к летнему сезону заранее, смогут найти по более низкой цене предметы из коллекции NÄMMARÖ. Также снижены цены на одеяло SMÅSPORRE, каркас TROFAST и многие другие предметы домашнего интерьера.

Товары IKEA по новой, сниженной цене здесь.

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