С тех пор как мы наладили работу в наших почти идеально оборудованных домашних офисах, мы стали гораздо чувствительнее к внешним раздражителям. Поэтому при выборе наушников часто одним из наиболее важных вопросов становится шумоподавление – насколько хорошо они подавляют шум?

Я сама в повседневной жизни перешла на большие накладные наушники, но есть ситуации, когда они мешают. Поэтому мне было интересно протестировать новинку Huawei — FreeBuds 6i. Немного забегая вперед, скажу, что они приятно удивили меня, и если бы сегодня передо мной стояла задача выбрать новые наушники, то с учетом соотношения цены и качества FreeBuds 6i однозначно были бы среди возможных кандидатов.

Без раздражающих шумов

Наушники я тестировала в разных условиях: в рабочий день в офисе, где было много людей, на быстрой прогулке, в тренажерном зале при умеренной интенсивности движений и на занятии йогой дома. Именно занятие йогой и медитацией стало одним из тех моментов, когда я поймала себя на мысли: да, внутриканальные наушники – это отличный выбор. Обычно я занимаюсь с тренером без наушников, так как в больших наушниках это делать неудобно, но маленькие, удобные вкладыши и качество звука FreeBuds 6i обеспечили совершенно новые ощущения и позволили еще больше насладиться процессом.

Самый важный момент проверки наушников для меня состоялся на рабочем месте. Здесь я убедилась, что интеллектуальная динамическая система ANC (активное шумоподавление) 3.0 от FreeBuds 6i работает просто отлично. На работе, когда я слушала тихую музыку и "белый шум", голоса и смех коллег буквально исчезали, позволяя мне полностью сосредоточиться на завершении статьи или другой работе без каких-либо помех.

После долгого рабочего дня я протестировала наушники на ночном рынке и супермаркете. Никаких разочарований — шопингом можно было наслаждаться, полностью изолируясь от окружающего шума. После такой проверки я поверила заявлениям Huawei, что по сравнению с FreeBuds 5i, шумоподавление улучшено на 100%.

Конечно, не всем важно именно шумоподавление — основная функция наушников все же возможность наслаждаться музыкой. И здесь FreeBuds 6i радуют — качество звука и выразительный бас, за который отвечает динамический излучатель с четырьмя магнитами, позволяют полноценно наслаждаться любимой музыкой. На прогулках и в супермаркетах я несколько раз чуть не пустилась в пляс, настолько мощный фестиваль мне устроили FreeBuds 6i в ушах.

Foto: Kārlis Dambrāns/DELFI

Удобные и надежные

Немного о практических аспектах. Обычно у меня есть проблемы с внутриканальными наушниками — они не держатся в ушах, цепляются за волосы или шарф и теряются, или же мне просто постоянно хочется проверять, на месте ли они. С FreeBuds 6i я чувствовала себя очень уверенно, что для меня является значительным преимуществом. В комплекте идут насадки разных размеров, а их материал, дружелюбный к коже, не только приятен на ощупь, но и улучшает шумоподавление, не снижая комфорт ношения.

Конечно, не менее важны и разговоры — во время тестирования наушников у меня не было запланировано удаленных рабочих встреч, но телефонные разговоры позволили убедиться, что три микрофона FreeBuds 6i, алгоритм DNN (глубокая нейронная сеть) и подавление шума ветра обеспечивают отличную слышимость. Удобное и интуитивно простое управление наушниками позволяет адаптировать их под любую ситуацию, не вынимая телефон из кармана.

Наушники доступны в трех цветах — классическом черном и белом, а также нежном фиолетовым. Время работы аккумулятора также порадует — с полностью заряженным футляром вам доступно до 35 часов прослушивания, а быстрая зарядка за 10 минут обеспечит использование наушников в течение 4 часов.

Еще одна вещь мне показалась очень удобной: наушники можно одновременно подключить к двум устройствам, что позволяет в рабочий день подключиться к компьютеру, не бегая в переговорную комнату и не раздражая коллег тихими, но слышными попытками прослушать что-то без наушников. Можно переключать звук даже между устройствами iOS и Android.

Foto: Kārlis Dambrāns/DELFI

Цена на FreeBuds 6i тоже впечатляет — жизнь без лишних шумов за 99 евро — это разумный выбор, не так ли?

Защита IP54 оберегает наушники от пота, что особенно актуально в спортзале или в жаркие летние дни, и от воды, если вдруг окажетесь под летним ливнем.

Учитывая цену и качество FreeBuds 6i, можно сделать вывод, что это достойный выбор среди бюджетных наушников. Отличное шумоподавление, хороший звук, удобство использования и приятный дизайн в сочетании с долгим временем работы аккумулятора — это отличная комбинация для надежного спутника на каждый день. Единственное, чего мне не хватает — такой защиты от брызг, чтобы можно было пойти купаться, но ведь это и не последнее лето.

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