К природе можно подойти по-разному – прогуляться вдоль моря, пробежать по лесным тропинкам или устроить пикник у канала в рижском парке. Радость и удовольствие, конечно, можно получить от каждого из этих вариантов отдыха. Но как осознанно отправиться в лес, чтобы прочувствовать этот процесс терапевтически, упорядочить мысли, избавиться от стресса и получить максимум той пользы, которую дает природа?

Медленная прогулка по лесу с сертифицированным проводником задействует тело, разум и душу – так вкратце можно описать практику лесной терапии, которая появилась в Японии в 1982 году, позднее стала популярной в США, а теперь в Европе и у нас. Как лесная практика помогает современному человеку, живущему в постоянной спешке, восстановиться? Об этом рассказывает первая в Латвии сертифицированная проводница по лесной терапии Лаура Сарканабола.

От бесконечного стресса корпоративной работы до обретения себя

После многих лет, проведенных в корпоративной среде, получив все, что может предложить динамичная должность, Лаура стала искать способ избавиться от постоянного стресса. В то же время, жизнь принела несколько болезненных испытаний, что заставило её задуматься о необходимости перемен. Она искала способы хорошо себя чувствовать и стала в одиночку гулять на природе. Шесть лет регулярных прогулок на свежем воздухе, нейролингвистическое программирование и другие практики – все это она применяла на себе.

Я пыталась вспомнить те моменты в жизни, когда я чувствовала себя хорошо. Одно из воспоминаний: в детстве я часто проводила время за городом, играя в куче гальки или возле корней деревьев, моими куклами были цветы и камни. Я играла на природе, и чувствовала себя так хорошо, так естественно. Поэтому я начала интуитивно ходить в лес, и там почувствовала, как постепенно уходят боли. Я становилась спокойнее, намеренно изучала, как стать более спокойной, как избавиться от накопленного в корпоративной среде стресса. Еще я узнала, что разум может влиять на тело так, что тело начнет сильно трясти Лаура Сарканабола, проводница по лесной терапии

Лаура обнаружила, что может заземлиться, восстановить энергию, восполнить внутренние ресурсы и найти радость, осознанно гуляя в лесу. В 2017 году она повела в лес свою первую группу людей, а параллельно нашла основанную в США "Ассоциацию природы и лесной терапии" и поставила себе цель стать сертифицированным на международном уровне проводником по лесной терапии, что она и сделала.

Foto: Privātais arhīvs

Прийти в сосновый бор и все? Как практиковать благополучие на природе

Чем отличается лесная терапия от "обычного" похода по многокилометровым лесным тропам? По словам Лауры, первое, что нужно понять: это медленная прогулка. Это значит, что мы оставляем спешку и желание пройти много километров на другой раз. Вдвоем с проводником или в небольшой группе люди гуляют в лесу, в парке, вдоль моря, в своем саду или в любом другом месте на природе. Главное быть открытым ко всему. Специально обученный проводник, занимающийся лесной терапией, ведет вас в лес, где в течение следующих двух-трех часов вам будет предложено выполнять определенную последовательность действий. Компаньон не является терапевтом, терапевт – это лес и природа! А прогулка – это целительная практика для тела, ума и души.

В качестве проводника я "открываю дверь", чтобы люди могли как можно глубже соединиться с природой, и тогда природа окажет на них свое терапевтическое воздействие. Лаура Сарканабола, проводница по лесной терапии

Во время неспешных прогулок на природе лесная терапия предлагает людям обратить внимание на все свои органы чувств, активизируя их с помощью различных упражнений. Например, услышать, как колышутся ветви на ветру, почувствовать запах леса, ощутить кожей рельеф коры дерева. Одним словом, осознанно насладиться моментом. Во время процесса Лаура, как проводник, предлагает вам исследовать себя индивидуально или в группе. "Во время прогулки я предлагаю людям по очереди поделиться тем, что они наблюдают. Что они наблюдают, выполняя упражнения, что они замечают в себе и в природе", – рассказывает Лаура. В тот момент, когда задания дает сопровождающий, изменения могут происходить гораздо быстрее.

Важно, что если мероприятие проходит в группе, то делиться своими чувствами с другими не обязательно. Вы можете делиться молча, просто стоять и быть в контакте с другими.

Проводник задает вопросы открытого типа, а человек идет и делает то, что чувствует. В конце практики проводится травяная чайная церемония, которая делается через призму осознанности. "Я учу людей тому, как даже в повседневной жизни, например, не выезжая на природу, находясь в офисе, готовя любимый напиток, можно перезагрузиться с помощью осознанности. Как вернуться к себе, чтобы быть в ресурсном состоянии, чтобы снова быть способным к творчеству, продуктивной работе или повседневным делам", – объясняет Лаура.

Нужно ли мне готовиться к процессу? Главное – идти с открытым сердцем. В практике Лауры встречались и скептически настроенные участники, но после занятия их мнение менялось. Для прогулки нужно одеться потеплее, взять с собой небольшой рюкзак с бутылкой воды или маленький термос с теплым напитком. Руки должны быть свободны. Поскольку лесная терапия имеет медитативные элементы, вы можете не почувствовать момент, когда может стать довольно прохладно. "Я всегда рекомендую принимать пищу за час до занятия, чтобы во время практики не беспокоило урчание в животе или чувство голода. Убедитесь, что вы тепло одеты, сыты, наслаждаетесь процессом и ничто не мешает вам. Я советую поставить свой телефон на беззвучный или авиарежим на время занятия, чтобы не отвлекаться от процесса самому и не отвлекать других участников".

Foto: Privātais arhīvs

Что выезд на природу и регулярные занятия лесной терапией могут сделать в долгосрочной перспективе?

Были проведены исследования лесной терапии и того, как эта оздоровительная практика влияет на людей. Основные выводы заключаются в том, что природа оказывает положительное влияние на людей как на физическом, так и на психическом уровне. Повышается иммунитет, улучшается сердцебиение и кровообращение. Лаура провела собственное исследование по восстановлению людей после Covid-19, в результате которого пришла к выводу, что у людей улучшается концентрация, память, энергия, творческие способности, качество сна, настроение и общее самочувствие.

Лесная терапия может быть полезна для рабочих коллективов, поскольку эта практика снижает напряжение и стресс, связанные с работой. Люди лучше концентрируются на главном, на приоритетах, а не на мелочах, связанных с эмоциями. Оригинальность, креативность и продуктивность также повышаются. Лаура учит инструментам, которые можно использовать в повседневной жизни, чтобы хотя бы в течение 20 минут в день практиковать осознанность – внимание к чувствам, обретение внутреннего покоя, самообновление.

Сотрудник улучшает как свое собственное благополучие, так и благополучие группы, потому что он учится взаимодействовать с людьми в безопасной обстановке, в безопасной среде. Если это команда, то можно улучшить отношения между людьми, потому что во время занятий можно увидеть совершенно другую сторону своего коллеги – вы даже не думали, что он может так думать или так смотреть на мир Лаура Сарканабола, проводница по лесной терапии

Лаура призывает всех хотя бы раз в месяц приобщаться к этой практике – лесной терапии. В напряженной повседневной жизни она рекомендует ввести в режим хотя бы 15-20 минут прогулок на природе каждый день, потому что люди от этого только выигрывают. Если вы не можете выйти на улицу, выгляните в окно, найдите какой-нибудь элемент, например дерево, облака, небо, горизонт, и наблюдайте за ним в одиночестве. Даже 10 минут осознанного наблюдения улучшат ваше самочувствие. "Спросите себя, что я чувствую сейчас, каков уровень моего стресса, какова скорость моих мыслей. И просто наблюдайте. Не анализируйте, не судите, не критикуйте, просто наблюдайте", – советует Лаура. Чтобы узнать больше о лесной терапии и попробовать ее вместе с Лаурой, перейдите по ссылке " Лесная терапия ".

Отправляйтесь на природу, чтобы укрепить себя и улучшить свое самочувствие! Ознакомьтесь с календарем походов TrekTours на 2024 год и запланируйте время для своего восстановления в природе!

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!