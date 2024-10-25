Пустынный чудо-город Дубай — одно из самых популярных туристических направлений в мире, которое привлекает огромным количеством уникальных достопримечательностей, постоянно теплой погодой и отличными пляжами. Вместе с туроператором Novatours исследовать этот город отправилась путешественница Зане, которая поделилась как своими первоначальными сомнениями, так и впечатлениями от поездки.

"Дубай никогда не был в списке мест, куда мне хотелось бы отправиться в путешествие. Туда я решила поехать в основном по практическим причинам — в Латвии была зима, и я искала место, где можно насладиться летом. На выбор также повлияло наличие прямого рейса из Риги в Дубай с очень удобным расписанием от национальной авиакомпании airBaltic", — рассказывает Зане. Организацию поездки Зане доверила туроператору Novatours, потому что, хотя она привыкла путешествовать одна и организовывать все самостоятельно, Дубай вызывал некоторые сомнения — безопасно ли там будет одной, ведь это другая культура, темперамент и традиции.

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Безопасность — собственные сомнения и страхи, навеянные друзьями

"Сейчас, после поездки, эти сомнения кажутся мне по-настоящему глупыми! Я много путешествую — одна, с друзьями или близкими, и у меня был разнообразный опыт. Но Дубай останется в моей памяти как место, где я чувствовала себя наиболее безопасно", — признается Зане. Путешественница рассказывает, что планирование поездок она всегда начинается с изучения информации на сайте министерства иностранных дел Латвии, где можно найти все данные о необходимых документах для поездки, а также рекомендации и советы.

Ознакомившись с официальной информацией, Зане продолжила планировать поездку. Одной из причин для сомнений были культурные различия — может ли молодая женщина чувствовать себя безопасно в городе, в общественном транспорте, на пляжах, в ресторанах и других туристических местах. Зане признается, что чувствовала себя абсолютно безопасно и не ощущала никакой угрозы. По ее мнению, в любой стране важно уважать местные обычаи и традиции, не провоцировать окружающих своим поведением. "Я всегда помню, что нахожусь в гостях и должна уважать место, его жителей и их образ жизни. За неделю я не испытала ни одной негативной эмоции, не почувствовала никакой угрозы", — отмечает Зане.

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Городской транспорт с "изюминкой"

Следующим вопросом, который волновал Зане, был транспорт в Дубае. В первые моменты очень помог купленный у Novatours "пакет путешественника" с трансфером от аэропорта до отеля, что позволило начать отдых без забот.

Отправляясь в Дубай, Зане уже знала, что хочет получить максимальное впечатление от города, поэтому на каждый день было запланировано какое-либо мероприятие. В голове, конечно, крутился вопрос: как насчет общественного транспорта? Может, лучше взять такси? Однако Зане была приятно удивлена системой городского транспорта, которая позволяет легко, удобно, безопасно и по приятным ценам добраться до нужного места. Гости города могут приобрести карту для использования общественного транспорта — на день или неделю. Карту нужно сканировать как перед входом в транспорт, так и при выходе. Ее можно купить онлайн, и в киосках, которые часто встречаются на крупных остановках.

График движения транспорта частый и удобный. В метро есть отдельные вагоны только для женщин. Женщины могут ехать в общих вагонах, а вот мужчинам находиться в женских вагонах запрещено — за это можно получить как сердитые взгляды, так и резкие слова. Женские вагоны обычно отмечены розовым цветом.

Чтобы сменить обстановку и посмотреть город с воды, Дубай предлагает множество круизов, но Зане рекомендует попробовать более аутентичный водный транспорт — лодки абры, которые используются в Дубае с древних времен и до сих пор курсируют по каналам города. Одна поездка на такой лодке стоит 1 дирхам — примерно 0,25 евро.

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Что посмотреть и чем насладиться

Пляжи — в начале путешествия определенно стоит понежиться на одном из пляжей Дубая. И их выбор огромен, на любой вкус. Доступны как бесплатные, так и платные пляжи, особые пляжи для кайтсерфинга и других водных видов спорта, а также пляжные клубы для тех, кто ищет роскошный отдых. Нужно только немного поискать информацию, и найти пляж себе по душе. А вода в Персидском заливе зимой особенно радует, можно купаться весь день! Песок на пляжах мелкий и приятный.

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Пустыня — находясь так близко к пустыне, грех не познакомиться с ней еще ближе. Это можно сделать по-разному — поездка на верблюде, насыщенное адреналином сафари, сэндбординг, ночевка под звездами в бедуинских лагерях или полет на воздушном шаре над пустынными просторами и стадами газелей. Выбор велик, и каждый может найти что-то по душе.

Городская суета — Дубай полон чудес. Посещая этот город, обязательно нужно увидеть самое высокое здание в мире — Бурдж Халифа. Билеты лучше бронировать заранее, иначе придется долго ждать в очереди. Вид со смотровой площадки завораживает — внизу играют танцующие фонтаны, сверкают небоскребы, а горизонт теряется в пустыне или вдали в водах Персидского залива.

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Шопинг — Дубай — это рай для шопинга. Здесь поражает все, от невероятно огромных торговых центров, для перемещения по которым, кажется, нужна карта, чтобы не заблудиться, до аутентичных рынков. На рынках нужно быть готовым торговаться. И серьезно! Отправляясь на рынок, необходимо "переключить мозг в другой режим", ведь здесь не подойдут латышская скромность и сдержанность. Торг нужно воспринимать как игру.

"Хоть у меня и есть опыт торга в других странах, этот превзошел все! Я хотела купить лишь несколько сувениров — специи и чай — но этот процесс длился целый час! Торговцы менялись, то признавались в любви, то демонстрировали обиду, снова любовь, они важно нажимали на кнопки калькулятора, я то уходила, то возвращалась, и в итоге цена упала больше чем на 100 евро! Вы бы готовы были заплатить сто или больше евро за пару пакетиков чая и специй, если бы не торговались?" — с улыбкой спрашивает Зане. Она также добавляет, что обязательно стоит посетить рынок золота, где отличные цены на ювелирные изделия.

Fоtо: Publicitātes foto

Весь мир в одном месте — "Глобальная деревня" (Global Village) — это абсолютно уникальное место, где представлены 80 стран мира в отдельных павильонах. Попробовать традиционную японскую кухню, купить индийские сари, насладиться красочными представлениями, повеселиться в парке аттракционов — все это и многое другое можно испытать в этом великолепном и огромном парке. Однако следует запастись удобной обувью и есть умеренно, потому что вариантов столько, что вам захочется попробовать все!

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Однодневная поездка в Абу-Даби — воспользовавшись услугами туроператора, Зане посвятила один день визиту в соседний эмират. Это дало возможность побывать в президентском дворце ОАЭ и мечети шейха Заида. "Эти две постройки меня поразили! Я знала, что это будет впечатляюще, но мои ожидания были превзойдены. Масштаб, величие, роскошь — это что-то совершенно невероятное и достойное восхищения! Я настоятельно рекомендую увидеть эти здания", — рассказывает Зане.

История — современный сверкающий Дубай вырос в пустыне. Когда-то здесь была скромная рыбацкая деревушка с одноэтажными домиками. Теперь о тех временах напоминает лишь один уголок города — историческая деревня Аль-Фахиди. Здесь сохранилась старая архитектура, где теперь располагаются рестораны, магазинчики, художественные галереи и музеи.

"Хотя Дубай и никогда не был в списке мест, куда мне хотелось бы отправиться в путешествие, я очень рада, что познакомилась с ним! Этого города не стоит бояться, не стоит бояться и культурных различий и стереотипов. Дубай — это прекрасный город с множеством возможностей — от шопинга до достопримечательностей! Я могла бы рассказывать о впечатлениях еще долго, но вместо этого советую вам поехать в Дубай хотя бы раз в жизни и испытать все самим! Оно того стоит! И я даже ничего не сказала о еде, а она в Дубае тоже великолепна", — завершает свой вдохновляющий рассказ Зане.

Fоtо: Publicitātes foto

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