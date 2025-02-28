Как сформировалась созависимость. Как Беате удалось выйти из токсичных отношений

После всего пережитого Беате пришла к выводу, что отношения с самого начала строились по неправильной модели. Она с первого дня полностью отдавалась отношениям, заботилась обо всем, справлялась со всем сама, но партнер не ценил этого, а всегда находил повод для придирок и сцен. Что бы она ни делала, Робертсу не было достаточно хорошо. Когда второй ребенок подрос, Беате снова начала работать, но это не означало, что бытовые заботы и домашние обязанности стали делиться – они по-прежнему оставались ее обязанностью. Тем временем Робертс все глубже погружался в алкоголь и, по словам Беате, все больше начинал давить на нее.



“Я постоянно нервничала, потому что нашу совместную жизнь заполонили бесконечные ссоры. Дома должно быть спокойно, но у нас этого не было – в нашем доме царил постоянный стресс. Несколько раз я уходила с детьми, оставалась у родственников, потом снова возвращалась, когда он приходил в себя после запоев. Наступил момент, когда мне даже казалось – я не могу просто оставить его одного. У меня было чувство, что его разум разрушен алкоголем, и я начала испытывать жалость к нему, мне казалось, что ему нужно помочь”, – вспоминает Беате.



Такая напряженная атмосфера не подходила и детям. Беате говорит, что они все чувствуют и понимают, даже если родители ссорятся тайком, чтобы они не слышали. Для Беате было важно не терять самообладания, чтобы эмоциональное насилие, направленное на нее, не затронуло детей. “Есть много случаев, когда женщины, испытывающие эмоциональное насилие в отношениях, на нервной почве сами становятся агрессорами – кричат на детей, пытаются воспитывать их методами демонстрации силы”.