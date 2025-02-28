Как сформировалась созависимость. Как Беате удалось выйти из токсичных отношений
Текст: Лига Шване
Говорят, что острое слово ранит сильнее удара. В этом на собственном опыте убедилась и Беате (имя изменено). “Долгие годы унижений, обид, постоянных ссор – все это накапливается внутри и постепенно убивает любовь”, – вспоминает мама троих детей, которой удалось уйти из абьюзивных отношений. Наконец она может сказать, что обрела внутренний покой.
Когда мы слышим слово “насилие”, первая ассоциация – это физическое воздействие: толчки, удары, драки. Однако у насилия много лиц. Не менее разрушительным, чем физическое, является эмоциональное насилие, которое окружающим часто сложнее заметить и распознать, ведь на теле жертвы нет синяков и ран, хотя на самом деле ее сердце и душа истекают кровью. Как проявляется эмоциональное насилие? Это полное отсутствие уважения в общении. Стремясь к власти и контролю, абьюзер разрушает самооценку другого человека, заставляет его чувствовать стыд, менять поведение, сомневаться в своих мыслях, суждениях и ценности. Это серьезно подрывает психическое здоровье жертвы – невозможно жить полноценной и счастливой жизнью.
Токсичные отношения, пронизанные эмоциональным террором, могут длиться годами. В случае Беате это продолжалось более десяти лет. За это время она несколько раз пыталась прекратить отношения и жить отдельно, но каждый раз возвращалась. “Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю – у меня сформировалась созависимость. И я очень долго верила, что человек действительно изменится, что наши отношения станут лучше”, – говорит героиня этой истории, которая около трех лет назад окончательно ушла от отца своих детей, поняв, что больше не хочет терпеть унижений. Как она сама признается, немного жаль, что столько лет было потрачено впустую в надежде, что другой человек все же сможет измениться.
Токсичные отношения, пронизанные эмоциональным террором, могут длиться годами. В случае Беате это продолжалось более десяти лет. За это время она несколько раз пыталась прекратить отношения и жить отдельно, но каждый раз возвращалась. “Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю – у меня сформировалась созависимость. И я очень долго верила, что человек действительно изменится, что наши отношения станут лучше”, – говорит героиня этой истории, которая около трех лет назад окончательно ушла от отца своих детей, поняв, что больше не хочет терпеть унижений. Как она сама признается, немного жаль, что столько лет было потрачено впустую в надежде, что другой человек все же сможет измениться.
Любовь слепа
Беате и Робертc (имя изменено) вскоре после знакомства начали жить вместе. Несмотря на то, что уже в начале отношений Беате заметила негативные черты в характере партнера, розовые очки сделали свое дело. Она больше сосредотачивалась на положительном – на хороших сторонах личности своего любимого. Как она сама говорит, возможно, тогда она еще не была настолько зрелой и опытной, чтобы сразу заметить красные флаги.
“Все чаще без существенного повода возникали ссоры. Отношения шли как по горам – иногда все вроде бы было нормально, но потом внезапно снова начинался конфликт, после которого я часто замыкалась в себе и обижалась на него. Все эти годы ты как будто ждешь, что другой человек изменится, видишь его хорошие стороны, думаешь, что любишь его. Возможно, я действительно любила, но со временем отношения все больше портились”, – рассказывает Беате.
Робертc был очень импульсивным, допускал много ошибок, которые было трудно простить, но Беате будто бы прощала, хотя внутри все накапливалось и разрушало ее. Это были различные унижения, упреки, обиды, оскорбления, чрезмерная ревность, язвительные замечания. Постоянные скандалы, создававшие эмоциональное напряжение. Все стало еще хуже, когда финансы позволили Роберту больше не работать – у него появилось много свободного времени, которое он заполнял регулярными вечеринками и употреблением алкоголя. Со временем он начал пить и дома в одиночестве, а в состоянии опьянения постоянно провоцировал ссоры.
“Все чаще без существенного повода возникали ссоры. Отношения шли как по горам – иногда все вроде бы было нормально, но потом внезапно снова начинался конфликт, после которого я часто замыкалась в себе и обижалась на него. Все эти годы ты как будто ждешь, что другой человек изменится, видишь его хорошие стороны, думаешь, что любишь его. Возможно, я действительно любила, но со временем отношения все больше портились”, – рассказывает Беате.
Робертc был очень импульсивным, допускал много ошибок, которые было трудно простить, но Беате будто бы прощала, хотя внутри все накапливалось и разрушало ее. Это были различные унижения, упреки, обиды, оскорбления, чрезмерная ревность, язвительные замечания. Постоянные скандалы, создававшие эмоциональное напряжение. Все стало еще хуже, когда финансы позволили Роберту больше не работать – у него появилось много свободного времени, которое он заполнял регулярными вечеринками и употреблением алкоголя. Со временем он начал пить и дома в одиночестве, а в состоянии опьянения постоянно провоцировал ссоры.
“
Хотя мне все еще казалось, что этот человек близок мне, постепенно, с годами, внутренняя обида только росла. В то же время в отношениях сформировалась своего рода созависимость, поэтому было очень трудно уйти. Я несколько раз пыталась это сделать, оставалась с детьми у родственников, но через некоторое время возвращалась, потому что верила, что что-то изменится.
Ты начинаешь жалеть своего обидчика
После всего пережитого Беате пришла к выводу, что отношения с самого начала строились по неправильной модели. Она с первого дня полностью отдавалась отношениям, заботилась обо всем, справлялась со всем сама, но партнер не ценил этого, а всегда находил повод для придирок и сцен. Что бы она ни делала, Робертсу не было достаточно хорошо. Когда второй ребенок подрос, Беате снова начала работать, но это не означало, что бытовые заботы и домашние обязанности стали делиться – они по-прежнему оставались ее обязанностью. Тем временем Робертс все глубже погружался в алкоголь и, по словам Беате, все больше начинал давить на нее.
“Я постоянно нервничала, потому что нашу совместную жизнь заполонили бесконечные ссоры. Дома должно быть спокойно, но у нас этого не было – в нашем доме царил постоянный стресс. Несколько раз я уходила с детьми, оставалась у родственников, потом снова возвращалась, когда он приходил в себя после запоев. Наступил момент, когда мне даже казалось – я не могу просто оставить его одного. У меня было чувство, что его разум разрушен алкоголем, и я начала испытывать жалость к нему, мне казалось, что ему нужно помочь”, – вспоминает Беате.
Такая напряженная атмосфера не подходила и детям. Беате говорит, что они все чувствуют и понимают, даже если родители ссорятся тайком, чтобы они не слышали. Для Беате было важно не терять самообладания, чтобы эмоциональное насилие, направленное на нее, не затронуло детей. “Есть много случаев, когда женщины, испытывающие эмоциональное насилие в отношениях, на нервной почве сами становятся агрессорами – кричат на детей, пытаются воспитывать их методами демонстрации силы”.
“Я постоянно нервничала, потому что нашу совместную жизнь заполонили бесконечные ссоры. Дома должно быть спокойно, но у нас этого не было – в нашем доме царил постоянный стресс. Несколько раз я уходила с детьми, оставалась у родственников, потом снова возвращалась, когда он приходил в себя после запоев. Наступил момент, когда мне даже казалось – я не могу просто оставить его одного. У меня было чувство, что его разум разрушен алкоголем, и я начала испытывать жалость к нему, мне казалось, что ему нужно помочь”, – вспоминает Беате.
Такая напряженная атмосфера не подходила и детям. Беате говорит, что они все чувствуют и понимают, даже если родители ссорятся тайком, чтобы они не слышали. Для Беате было важно не терять самообладания, чтобы эмоциональное насилие, направленное на нее, не затронуло детей. “Есть много случаев, когда женщины, испытывающие эмоциональное насилие в отношениях, на нервной почве сами становятся агрессорами – кричат на детей, пытаются воспитывать их методами демонстрации силы”.
Осознать самой, что нужно уйти
Близкие люди и родственники знали, что в семье есть разлад. Были и те, кто уговаривал Беате оставить отношения, начать новую жизнь, но она поняла – так это не работает. Ни один пострадавший от насилия не послушает советов окружающих и не уйдет просто потому, что кто-то так сказал. Беате самой нужно было прийти к решению, что хватит, она больше не позволит себя обижать, больше не позволит себя унижать.
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Сейчас я понимаю, что важно уже в самом начале отношений установить границы, какое поведение неприемлемо, и строго их придерживаться. Если позволить эти границы нарушать, отношения в конечном итоге все равно разрушатся, и многие годы жизни будут потеряны. Люди не могут просто так измениться, и те, кто хочет этого, часто просто не способны на это. Не нужно обманывать себя и под влиянием розовых очков делать вид, что не видишь очевидного.
Беате удалось уйти от этих отношений без возвращения со второй попытки. В первый раз, когда отношения были прерваны, она с детьми несколько месяцев жила у родственников. Все это время Робертс пытался уговорить ее вернуться, обещал, что изменится. Женщина рассказывает, что в какой-то момент даже начала скучать. “Такие вспышки любви”, – делится воспоминаниями героиня, которая в итоге поверила обещаниям, а скорее, манипуляциям Робертса, и снова начала с ним жить вместе.
Достаточно было прожить вместе всего месяц, чтобы Беате поняла – нет, у этих отношений нет будущего, потому что ничего не изменится. Эмоциональное насилие продолжалось, алкоголь по-прежнему был союзником Робертса. “Казалось, что он полностью погрузился в богемный образ жизни. Я поняла – нет, я не хочу такой семейной жизни, мы с детьми не должны оставаться в этом”, – говорит Беате. Она была готова начать новую жизнь и искала жилье для себя и детей, но обстоятельства были тяжелыми не только эмоционально, но и финансово. Тогда она узнала, что ждет третьего ребенка.
Достаточно было прожить вместе всего месяц, чтобы Беате поняла – нет, у этих отношений нет будущего, потому что ничего не изменится. Эмоциональное насилие продолжалось, алкоголь по-прежнему был союзником Робертса. “Казалось, что он полностью погрузился в богемный образ жизни. Я поняла – нет, я не хочу такой семейной жизни, мы с детьми не должны оставаться в этом”, – говорит Беате. Она была готова начать новую жизнь и искала жилье для себя и детей, но обстоятельства были тяжелыми не только эмоционально, но и финансово. Тогда она узнала, что ждет третьего ребенка.
Поддержку можно найти
“В моей жизни был момент, когда я больше не знала, что делать дальше, где остаться”, – рассказывает Беате. Все, что она знала, – нужно уйти от Робертса. В то же время финансовой поддержки практически не было, и это сильно затрудняло поиск нового жилья. Жить у родственников в деревне тоже не было вариантом в долгосрочной перспективе, так как детей нужно было каждый день возить в школу и на кружки. Она начала активно искать в интернете информацию о возможностях поддержки для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Так Беате узнала о кризисном центре.
“Я вообще ничего не знала о кризисных центрах. Сначала думала приехать с детьми и остаться всего на несколько ночей. В итоге мы прожили там несколько месяцев и получили огромную психологическую поддержку”, – рассказывает Беате. Приехав в кризисный центр, она была приятно удивлена – уютные, недавно отремонтированные помещения, спокойная и приятная атмосфера. Кризисный центр стал местом, где она смогла начать исцелять себя.
“Я вообще ничего не знала о кризисных центрах. Сначала думала приехать с детьми и остаться всего на несколько ночей. В итоге мы прожили там несколько месяцев и получили огромную психологическую поддержку”, – рассказывает Беате. Приехав в кризисный центр, она была приятно удивлена – уютные, недавно отремонтированные помещения, спокойная и приятная атмосфера. Кризисный центр стал местом, где она смогла начать исцелять себя.
Сотрудницы центра очень помогли, специализированную поддержку получила не только Беате, которая на тот момент ждала третьего ребенка, но и двое старших детей. “Не нужно стесняться звонить и просить о помощи. Пострадавшие от насилия будут приняты в кризисном центре в любое время суток”.
Попрощаться с прошлым
Получив необходимую поддержку, Беате сама начала активно интересоваться психологией, так как, сталкиваясь с трудностями, она хотела “докопаться” до корня проблемы, понять ее суть и причины. Изучая себя и ища ответы на вопросы, почему партнер вел себя абьюзивно, Беате чувствовала, что постепенно, как она сама говорит, исцеляется от созависимости. Робертс, конечно, продолжал звать ее обратно, но женщина не сломалась и твердо держалась своего решения больше не позволять себя унижать.
С тех пор прошло около трех лет. У Беате есть свое жилье, она работает, все трое детей живут с ней, но мама не запрещает им видеться с отцом, когда у них возникает такое желание. Со временем Беате удалось также дать понять Робертсу – она не будет реагировать на его провокации. Он больше не решается высказывать упреки.
“Травмированная психика и нервная система постепенно восстанавливаются, ты как будто выходишь из того, что произошло. Наконец можешь выплакаться, и происходит расставание – подобно тому, как на похоронах, ты прощаешься с этими отношениями. Постепенно менялась не только я сама, но и он”, – добавляет героиня этой истории.
С тех пор прошло около трех лет. У Беате есть свое жилье, она работает, все трое детей живут с ней, но мама не запрещает им видеться с отцом, когда у них возникает такое желание. Со временем Беате удалось также дать понять Робертсу – она не будет реагировать на его провокации. Он больше не решается высказывать упреки.
“Травмированная психика и нервная система постепенно восстанавливаются, ты как будто выходишь из того, что произошло. Наконец можешь выплакаться, и происходит расставание – подобно тому, как на похоронах, ты прощаешься с этими отношениями. Постепенно менялась не только я сама, но и он”, – добавляет героиня этой истории.
Юридическая помощь, обеспеченная государством:
80001801
или на сайте www.jpa.gov.lv
Бесплатный телефон доверия для детей и подростков:
116 111
Круглосуточная горячая линия эмоциональной и психологической поддержки:
116 123, 67222922 или 27722292
Горячая линия для жертв насилия:
116 006
ежедневно с 12:00 до 22:00
Чтобы узнать больше о том, как распознать насилие в семье, зайдите на www.cietusajiem.lv
Помощь можно найти:
Мы, в IKEA, верим, что дом – это то место, где можно чувствовать себя в безопасности и чувствовать к себе уважение. Но, к сожалению, это не всегда так. Именно поэтому мы осуществляем инициативу "Откройте глаза на насилие". Мы хотим привлечь внимание к этой проблеме и решать её.
Присоединяйтесь и вы. Вместе мы сможем изменить жизнь многих людей.
Присоединяйтесь и вы. Вместе мы сможем изменить жизнь многих людей.
Проект сделан совместно с:
ТЕКСТ:
Кетия Нуке-Осите, Лига Шване, Кристине Мелне
РЕДАКТОР:
Кристине Мелне
ДИЗАЙН:
Инга Чуевска
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ:
Лива Марта Поча
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ПО ПРОДАЖАМ:
Элина Гарбена