С мая часть бронемашин Patria полностью производятся в Латвии, но пока в законе не предусмотрено, как их можно зарегистрировать, сообщает программа TV3 "Nekā Personīga".

Уже в начале 2020 года министерства обороны Латвии и Финляндии договорились, что разработают новую систему бронемашин, в основе которой будет база автомобиля "6х6" производства финской компании Patria. Компания Patria начала производить шестиколесные бронетранспортеры еще в 80-х годах прошлого века. Они относительно простые, поэтому их часто называют "такси на поле боя".

Предполагалось, что в совместном проекте примет участие и Эстония, но потом соседи отказались. Вместо них начинание поддержали Швеция и Германия. Вскоре компания выпустила улучшенную версию машины "Patria XA-300", в создании которой также участвовали латвийские предприниматели. Новая бронемашина весит до 22 тонн, способна передвигаться не только по суше, но и плавать по воде, пересекая реки и озера. Способна также преодолевать траншеи шириной до одного метра, перевозить 10 солдат в полной экипировке. Для самообороны на крыше размещена вращающаяся пулеметная платформа с броней, защищающей пулеметчика.

При заключении контракта с финнами Латвия настаивала на том, чтобы часть производства была размещена здесь, чтобы повысить надежность поставок оборонной продукции и дать стимул развитию местной оборонной промышленности.

Первые машины были поставлены в латвийскую армию для испытаний уже в 2021 году. Большинство из них собирались в Финляндии, в Латвии до комплектовывались лишь отдельные детали.

В ближайшее время планируется, что компания "EMJ Metals" и еще пять компаний, закупившие дополнительное оборудование и обучившие сотрудников, фактически начнут полномасштабное производство бронетехники "Patria" в Латвии. Двигатели и ряд другого сложного оборудования по-прежнему будут производиться на финском заводе, но корпус, корпус и броня будут производиться и собираться здесь.

"До сих пор мы осуществляли частичную сборку в Латвии, причем эту сборку мы проводили на уже проверенных машинах. С этого месяца мы начинаем производство полного цикла в Латвии. Поэтому мы открываем для себя новые задачи, которые ранее не были предусмотрены", - сообщает председатель правления Patria Latvia Угис Романов.

Проблемы, с которыми сталкивается Patria Latvia, впервые были публично озвучены в прошлый вторник в Сейме. Несколько компаний оборонной промышленности явились на первое заседание специально созданной подкомиссии Сейма по развитию экосистемы инноваций. Некоторые из бизнесменов жестко критиковали Минобороны за отсутствие стратегического видения, активного руководства со стороны министра обороны, нехватку денег на инновации, чтобы развивать новую продукцию. Вот и проект Patria находится под угрозой из-за неупорядоченности законов.

"В Минобороны отметили Patria как позитивную историю успеха. На самом деле история успеха Patria связана с большими жерновами, привязанными к ее ногам. Потому что Patria не может реально представить свою продукцию на испытания.

Для того, чтобы эту машину можно было принять на вооружение, она должна проехать 200 километров по дорогам общего пользования. На по ним может ездить только машина, получившая регистрационный номер CSDD, а CSDD - не регистрируют транспортные средства, не прошедшие испытания на соответствие.

Поэтому круг замыкается, и Patria скапливаются на стоянке", — выразил возмущение на встрече Юрис Бинде, вице-президент Латвийской оборонной промышленности и президент LMT.

Patria Latvia подтверждает, что проблема именно такая, как было заявлено на заседании комиссии Сейма.За последние годы шесть местных компаний, участвующих в проекте, настолько подготовили оборудование, что бронетехнику здесь будут производить с нуля. Но абсолютно новые транспортные единицы нуждаются в испытаниях. Как в условиях бездорожья, так и проезда 200 километров по дорогам общего пользования. Только сейчас выяснилось, что эти автомобили, полностью построенные в Латвии, не подлежат регистрации.

Об этой проблеме в Дирекции безопасности дорожного движения узнали в начале года. Оказалось, что армейский реестр транспортных средств, который контролирует и обслуживает механизированную технику вооруженных сил, не может присвоить необходимый для этой процедуры VIN-код, называемый в народе "номером шасси".Глава Patria дипломатично не критикует Минобороны и надеется, что проблемы с регистрацией автомобилей будут решены. От этого зависит, насколько быстро бронетехника будет получена Латвийской армией и Земессардзе. В Минобороны утверждают, что, несмотря на необходимость внесения изменений в нормативные акты, график поставок бронемашин Patria не пострадал.

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