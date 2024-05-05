Евросоюз должен задействовать собственные средства, чтобы заняться укреплением внешней границы, в том числе строительством инфраструктуры, полагает депутат Европарламента Иварс Иябс, лидер списка партии "Развитие Латвии" ("Latvijas attīstībai") на предстоящих выборах в Европарламент.

Политик подчеркнул, что в настоящее время укрепление внешней границы ЕС является одним из приоритетов. Он привел пример - программу ""Interreg", финансируемую Европейским фондом регионального развития. По словам Иябса, программа призвана дать возможность странам ЕС сотрудничать через границы с третьими странами с целью разработки там совместных инфраструктурных проектов.

"Изначально программа была предназначена для мирных целей, но сейчас я не вижу причин, почему эти деньги нельзя направить на укрепление нашей границы, учитывая, что у нас есть граница с двумя странами, мягко говоря, недружественными к Европе", - заявил Иябс в разговоре с агентством LETA.

Он отметил, что в этом созыве Европарламента начато много работ, связанных с укреплением и развитием оборонной промышленности, но пока неясно, как они будут продолжены. Латвийский политик подчеркнул, что "от изначально "блестящих планов" по ​​перенаправлению 100 миллиардов евро на укрепление европейского оборонного потенциала мы пришли к законодательным предложениям, в которых три из 100 миллиардов евро остались неиспользованными". По его мнению, это абсурд.

"Конечно, есть еще такие вещи, как пограничное сотрудничество, которое уже ведется в формате пограничного агентства ЕС Frontex. Мандат Frontex по охране внешней границы, к сожалению, очень ограничен. Думаю, одним из приоритетов следующего созыва Европарламента будет расширение мандата Frontex, чтобы это были не только люди, которые регистрируют нелегальные пересечения границы, но и те, кто практически защищает границу", - заявил лидер списка "Latvijas attīstībai".

Он добавил, что не Брюссель будет гарантировать безопасность Латвии. Иябс подчеркнул, что необходимо подумать о том, как мотивировать другие европейские страны инвестировать в свою безопасность и увеличивать оборонные бюджеты.

"Если в Латвии мы думаем о выделении 3% валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону в 2027 году, то Польша уже выделяет на оборону 4% ВВП, тогда как Германия едва достигла 2% ВВП. Тогда нам придется подумать о политике "кнута и пряника", чтобы мотивировать страны ЕС инвестировать в свою безопасность и оборону", — заявил депутат Европарламента.

По мнению Иябса, Европейский инвестиционный банк до сих пор рассматривается как "карманный банк" Еврокомиссии, который в основном финансирует "зеленые" проекты. И теперь надо изменить профиль Европейского инвестиционного банка, чтобы он мог поддерживать и оборонные проекты. Другой вопрос заключается в том, должны ли расходы на оборону учитываться при расчете общего потолка дефицита бюджета.

"Например, разрешено ли нам брать кредиты для укрепления вооруженных сил страны и нашего оборонного потенциала. Думаю, это необходимо обсудить, потому что Европа уже очень долгое время наслаждается так называемыми "дивидендами мира". Мы существенно сократили оборонные бюджеты. Можно, конечно, указать пальцем на Германию или Люксембург, но и в Латвии 12 лет назад оборонный бюджет составлял менее 1% ВВП", - подчеркнул политик.

Он указал, что "дивиденды мира" закончились, и необходимо быстро двигаться в этом направлении для восстановления своей обороноспособности, в том числе за счет заимствований.

По мнению Иябса, это вопросы экономической важности, которые следующий Европарламент должен обсудить в надежде, что произойдет изменение мышления, понимание того, что ЕС не является чисто гражданской организацией, занимающейся только субсидиями и регулированием.

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