Foto: Gatis Rozenfelds/Valsts kanceleja

"Мы не можем полагаться только на трансатлантических партнеров. Нам самим нужно укреплять Европу, находя для этого новые источники финансирования", — заявила латвийский премьер-министр Эвика Силиня представителям СМИ перед заседанием Евросовета.

Латвия поддержит любое решение, которое позволит Европе стать сильнее в военном отношении, заявила премьер-министр Эвика Силиня представителям СМИ перед заседанием Евросовета.

Она отметила, что сегодняшнее заседание будет посвящено Украине и тому, как сдерживать Россию. В частности, речь идет о включении в санкционный список марганцевой руды и оксида алюминия. Другим важным вопросом будет укрепление Европы и развитие ее военной промышленности.

"Мы не можем полагаться только на трансатлантических партнеров. Нам самим нужно укреплять Европу, находя для этого новые источники финансирования", — сказала Силиня.

Страны Балтии также будут требовать более конкретного плана возобновления переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Ясность нужна и Европе, и Украине, сказал премьер-министр. "Речь идет об июне. Надеюсь, нам удастся добиться такой конкретики и в выводах", — добавила Силиня.

Напомним, на прошлой неделе Эвика Силиня в рамках визита в США находилась в Вашингтоне.

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