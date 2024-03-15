Латвия и США продолжат тесное сотрудничество в военной сфере, а следующей задачей станет развитие партнерства в области экономической безопасности, заявила в Вашингтоне (США) латвийский премьер-министр Эвика Силиня. Также она призвала США инвестировать в экономику Латвии.

В среду и четверг Силиня в рамках визита в США находилась в Вашингтоне, где встречалась с должностными лицами США, бизнесменами, представителями ведущих аналитических центров и латышской диаспоры.

Во время встреч Силиня выразила представителям США благодарность за военное присутствие США в Латвии, которое планируется укреплять, а также расширять и углублять экономические отношения между странами. Во время встреч обсуждалось привлечение американских инвестиций в такие сферы, как энергетика, финансы, военная промышленность, новые технологии и торговля.

Силиня подчеркнула, что Латвия уделяет большое внимание укреплению своей безопасности, а ассигнования на оборону достигают почти 3% валового внутреннего продукта. На встречах обсуждалось сотрудничество обеих стран в рамках НАТО и предстоящий в июле Вашингтонский саммит, вклад Латвии и США в поддержку Украины. Во время переговоров с представителями США Силиня призвала оказывать дальнейшую поддержку Украине в войне против России.

Она отметила, что следующая задача — укреплять партнерство в сфере экономической безопасности. "Я призываю США инвестировать в экономику Латвии, особенно в зеленую энергетику, возобновляемые источники энергии и использование водорода, цифровые решения, оборонную промышленность и финансовый сектор. В Латвии благоприятная инвестиционная среда и хорошие возможности для бизнеса", — подчеркнула премьер-министр.

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