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Премьер-министр Эвика Силиня с 11 по 14 марта будет находиться с рабочим визитом в США, сообщили агентству LETA представители Кабинета министров.

В ходе визита Силиня примет участие в 68-й сессии Комиссии ООН по положению женщин, встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, а также с высокопоставленными должностными лицами США, членами Конгресса, представителями бизнеса и латышской диаспоры.

В Нью-Йорке премьер-министр выступит на Генеральной Ассамблее ООН и примет участие в сессии Комиссии по положению женщин, крупнейшего в мире форума по вопросам гендерного равенства.

Во время встреч с представителями стран и ООН в Нью-Йорке 11 и 12 марта Силиня планирует подчеркнуть необходимость оказания любой поддержки Украине, в том числе на уровне ООН, важность гендерного равенства и прав женщин, привлечь внимание к преступлениям России против украинских женщин, а также заручиться поддержкой кандидатуры Латвии на выборах в Совет Безопасности ООН в июне 2025 года.

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