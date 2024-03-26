Комиссия по общественному благу предлагает лишить приют для бездомных животных Ulubele статуса благотворительной организации, сообщает Латвийское радио.

Правда, решение комиссии имеет только рекомендательный характер, так как статус благотворительной организации может аннулировать лишь Служба государственных доходов (VID).

При этом комиссия дает VID заключения о соответствии деятельности организации статусу благотворительной, а также о соответствии использования ее имущества и финансов положениям Закона об общественно-полезных организациях. В комиссию входят шесть представителей неправительственных организаций и шесть представителей госорганов.

Как пояснил один из членов комиссии, решение связано с данными бухгалтерского учета. При проверке, сколько средств было использовано на общественно-полезную деятельность, а сколько - на административные расходы, были обнаружены несоответствия.

О возможных нарушениях в Ulubele сообщала прошлой осенью передача Латвийского радио Atvērtie faili. Авторы программы пришли к выводу, что только половина денег, пожертвованных Ulubele, уходит на животных и содержание приюта, часть денег тратится на юридические услуги, а финансовые потоки в организации непрозрачны.

Руководитель Ulubele Илзе Джонсоне сообщила, что о решении комиссии пока не информирована. Приют для животных имеет статус благотворительной организации с 2005 года.

Благотворительные организации, как и лица, жертвующие им средства, пользуются налоговыми льготами и другими преимуществами.

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