Управление налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов (VID) задержало двух иностранных граждан за попытку контрабанды наркотиков через границу Латвии и за управление транспортным средством под воздействием наркотических, психотропных, токсических или других опьяняющих веществ, сообщили порталу Delfi в организации.

В феврале 2024 года должностные лица таможенного управления VID в Лиепайском порту направили на таможенный контроль легковой автомобиль Maserati с эстонскими номерами. Во время таможенного контроля, в сотрудничестве с кинологом и собакой, у водителя и пассажира автомобиля были обнаружены и изъяты наркотические вещества.

Кроме того, было установлено, что водитель находился под воздействием наркотических веществ.

Управление налоговой и таможенной полиции VID начало уголовный процесс по части первой статьи 1901 и части четвертой статьи 15 Уголовного закона, по факту попытки незаконного перемещения наркотических средств через государственную границу Латвии, части первой статьи 253 Уголовного закона о неразрешенной перевозке наркотических или психотропных веществ без цели их реализации и части первой статьи 262 об управлении транспортным средством под воздействием алкоголя, наркотических, психотропных, токсических или других опьяняющих веществ.

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