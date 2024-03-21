Сотрудники Рижского Зиемельского управления полиции в рамках начатого в 2023 году расследования 12 марта задержали в Риге мужчину 1975 г.р., который длительное время занимался торговлей наркотиками.
В ходе проверки у задержанного нашли и изъяли 200 граммов амфетамина, 400 евро и электронные весы.
Начат уголовный процеcс за незаконное приобретение, хранение, перевозку или пересылку психотропных и наркотических веществ с целью их дальнейшей реализации.
Согласно латвийскому законодательству, за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.
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