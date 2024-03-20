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Жители Европы употребляют все больше кокаина — об этом свидетельствуют результаты анализа сточных вод 88 европейских городов на следы наркотических и одурманивающих веществ. Delfi рассказывает о том, что еще показало исследование: где популярны "экстази" и амфетамин, каннабис и другие наркотики.

Было проведено исследование образцов примерно от 55,6 миллионов человек с целью выявления следов пяти запрещенных стимуляторов (кокаин, амфетамин, метамфетамин, МDMA/ экстази и кетамин), а также каннабиса. По данным Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA), в сточных водах примерно 50 из 88 участвующих в исследовании европейских городов констатирован рост содержания кокаина.

Анализ сточных вод позволяет выявить профили потребления основных наркотиков, которыми злоупотребляют в Европе, с тенденцией к увеличению потребления кокаина и экстази. Кроме того, последние результаты показывают рост случаев обнаружения в сточных водах остатков MDMA. При этом в более половине городов отмечено снижение в сточных водах уровня содержания метамфетамина. 

Несмотря на то, что результаты исследования значительно различаются по городам и странам, примечательно, что все исследуемые запрещенные вещества были обнаружены почти в каждом городе, включенном в исследование.

Интересны колебания еженедельной структуры употребления запрещенных наркотиков: более чем в трех четвертях городов наблюдался рост потребления кокаина, кетамина и МDМА в выходные дни (пятница-понедельник), что соответствует ожидаемой модели употребления в рекреационных целях. Под рекреационным употреблением эксперты подразумевают

нерегулярное или эпизодическое употребление психоактивных веществ, не связанное с медицинскими показаниями, для получения удовольствия или иных целей. Напротив, потребление других веществ (каннабиса, амфетамина и метамфетамина) более постоянно в течение недели.

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