Было проведено исследование образцов примерно от 55,6 миллионов человек с целью выявления следов пяти запрещенных стимуляторов (кокаин, амфетамин, метамфетамин, МDMA/ экстази и кетамин), а также каннабиса. По данным Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA), в сточных водах примерно 50 из 88 участвующих в исследовании европейских городов констатирован рост содержания кокаина.
Анализ сточных вод позволяет выявить профили потребления основных наркотиков, которыми злоупотребляют в Европе, с тенденцией к увеличению потребления кокаина и экстази. Кроме того, последние результаты показывают рост случаев обнаружения в сточных водах остатков MDMA. При этом в более половине городов отмечено снижение в сточных водах уровня содержания метамфетамина.
Несмотря на то, что результаты исследования значительно различаются по городам и странам, примечательно, что все исследуемые запрещенные вещества были обнаружены почти в каждом городе, включенном в исследование.
Интересны колебания еженедельной структуры употребления запрещенных наркотиков: более чем в трех четвертях городов наблюдался рост потребления кокаина, кетамина и МDМА в выходные дни (пятница-понедельник), что соответствует ожидаемой модели употребления в рекреационных целях. Под рекреационным употреблением эксперты подразумевают
нерегулярное или эпизодическое употребление психоактивных веществ, не связанное с медицинскими показаниями, для получения удовольствия или иных целей. Напротив, потребление других веществ (каннабиса, амфетамина и метамфетамина) более постоянно в течение недели.