Хотя по экономическим показателям Латвия находится в конце списка стран Евросоюза, на рижских улицах не так уж редко можно встретить дорогие итальянские или британские суперкары. За прошедшие праздники Пасхи на улицах Риги появился еще один уникальный суперкар - адаптированный для бездорожья Lamborghini Huracan Evo в специальной модификации Sterrato - таких выпустят ограниченной серией всего в 1499 штук.

Версия Sterrato от Lamborghini выделяется среди суперкаров не только модификацией, но и тем, что это последний суперкар итальянского производителя Lamborghini без электрификации силового привода. Модификация Sterrato Lamborghini Huracan Evo была представлена в конце 2022 года и ее цена начинается от 263 тысяч евро, что всего на 60 тысяч дороже стандартной версии.

На сделанных на латвийских дорогах фотографиях этот автомобиль запечатлен с номером XX-63. В общедоступной базе данных электронных услуг Центра государственной дорожной безопасности видно, что автомобиль был впервые зарегистрирован менее недели назад, непосредственно перед Пасхой — 27 марта, с техническим пробегом 14 километров. Годовой налог на эксплуатацию транспортного средства в Латвии для этого суперкара составляет 726 евро.

По информации портала Delfi, автомобиль принадлежит соучредителю компании, предоставляющей услуги по заправке судов топливом.

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