На выборах в Европейский парламент в июне граждане Латвии смогут проголосовать на 38 избирательных участках, расположенных за рубежом, сообщает официальное издание Latvijas Vēstnesis.

Центральная избирательная комиссия получила от Министерства иностранных дел предложения о том, в каких дипломатических представительствах Латвии за рубежом следует создать избирательные участки, и приняла решение открыть 38 участков.

Они будут расположены в ОАЭ, США, Австралии, Австрии, Азербайджане, Бельгии, Чехии, Дании, Египте, Франции, Греции, Грузии, Эстонии, Индии, Италии, Ирландии, Японии, Канаде, Казахстане, Корее, Китае, России, Великобритании, Литве, Молдове, Нидерландах, Норвегии, Польше, Финляндии, Испании, Швеции, Швейцарии, Турции, Украине, Венгрии, Великобритании, Узбекистане, Германии.

В некоторых странах избирательные участки будут располагаться в нескольких городах - так будет в США, Великобритании, Канаде, Норвегии и Германии.

Центральная избирательная комиссия также назначила председателей, секретарей и членов участковых избирательных комиссий.

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