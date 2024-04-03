Foto: Shutterstock

В учебных заведениях Риги вакантны 166 штатных мест, в том числе 80 — в детских садах, сообщили на пресс-конференции в среду представители Рижского самоуправления, пишет LETA. Председатель комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту Лайма Гейкина назвала это "сложной проблемой в Латвии", которую нельзя решить в рамках одного самоуправления.

В столице в основном не хватает учителей латышского языка и второго иностранного. Образовательные учреждения также ищут учителей музыки и математики.

Рижское самоуправление в этом году нашло возможность увеличить фонд зарплат педагогов более чем на 16 млн евро дополнительно к средствам, выделенным государством, в результате зарплаты педагогов вырастут на 12%.

На пресс-конференции была представлена разработанная самоуправлением корзина бонусов для педагогов. Дополнительно к этому самоуправление второй год частично оплачивает расходы на освоение педагогами второго родственного предмета. Кроме того, 86 помощников дошкольных педагогов сейчас проходят программу переквалификации в Латвийском университете. Один участник программы обходится самоуправлению примерно в 4000 евро.

Поддержку педагогам оказывает Рижский образовательно-информационно-методический центр. В ближайшем будущем методическая поддержка педагогам может быть оказана и в рамках программы Accenture под названием Start IT.

Также самоуправление обязалось оплачивать педагогические курсы тем не имеющим педагогического образования представителям отрасли естественных наук, которые проявят интерес к работе в школе.

Чтобы способствовать привлечению педагогов в школы, самоуправление проведет информационную кампанию. Представители самоуправления пока не смогли сказать, сколько педагогов планируется привлечь с ее помощью.

"Мы поставили перед собой цель, чтобы Рига обеспечила свои школы педагогами, и кампания — лишь один из инструментов", — отметила председатель комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту Лайма Гейкина.

Достижение этой цели зависит и от национальной политики. Нехватка педагогов — "сложная и комплексная проблема" по всей Латвии, и ее невозможно решить силами только одного самоуправления, сказала Гейкина.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit