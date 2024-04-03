В учебных заведениях Риги вакантны 166 штатных мест, в том числе 80 — в детских садах, сообщили на пресс-конференции в среду представители Рижского самоуправления, пишет LETA. Председатель комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту Лайма Гейкина назвала это "сложной проблемой в Латвии", которую нельзя решить в рамках одного самоуправления.

В столице в основном не хватает учителей латышского языка и второго иностранного. Образовательные учреждения также ищут учителей музыки и математики.

Рижское самоуправление в этом году нашло возможность увеличить фонд зарплат педагогов более чем на 16 млн евро дополнительно к средствам, выделенным государством, в результате зарплаты педагогов вырастут на 12%.

На пресс-конференции была представлена разработанная самоуправлением корзина бонусов для педагогов. Дополнительно к этому самоуправление второй год частично оплачивает расходы на освоение педагогами второго родственного предмета. Кроме того, 86 помощников дошкольных педагогов сейчас проходят программу переквалификации в Латвийском университете. Один участник программы обходится самоуправлению примерно в 4000 евро.

Поддержку педагогам оказывает Рижский образовательно-информационно-методический центр. В ближайшем будущем методическая поддержка педагогам может быть оказана и в рамках программы Accenture под названием Start IT.

Также самоуправление обязалось оплачивать педагогические курсы тем не имеющим педагогического образования представителям отрасли естественных наук, которые проявят интерес к работе в школе.

Чтобы способствовать привлечению педагогов в школы, самоуправление проведет информационную кампанию. Представители самоуправления пока не смогли сказать, сколько педагогов планируется привлечь с ее помощью.

"Мы поставили перед собой цель, чтобы Рига обеспечила свои школы педагогами, и кампания — лишь один из инструментов", — отметила председатель комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту Лайма Гейкина.

Достижение этой цели зависит и от национальной политики. Нехватка педагогов — "сложная и комплексная проблема" по всей Латвии, и ее невозможно решить силами только одного самоуправления, сказала Гейкина.

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