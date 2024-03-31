В Латвии несколько лет действует программа Mācītspēks, которая позволяет людям с высшим не педагогическим образовазованием за пару лет получить квалификацию учителя и идти работать в школу, сообщает Rus.LSM.lv.

Как рассказала передаче "Новый день" на Rus.LSM Иева Маргевича-Гринберга, директор Mācītspēks в Латвийском университете, на данный момент в отрасли работают более 200 человек, которые ранее прошли это обучение. В этом году прием заявок завершен, поданы более 300 заявок.

"Программа Mācītspēks у нас работает пятый год, и с каждым годом школы все больше звонят, интересуются, можно ли заполучить наших студентов. Потому что проблема нехватки учителей в Латвии не решена. Каждый год мы принимаем 100 студентов, заканчивают примерно 70 человек, и они потом работают в школах", — сообщила Иева Маргевича-Гринберга.

"В июле начинается очень интенсивное обучение — эта часть длится две недели. Там дают основы педагогики, психологии, методики выбранного предмета. Это нужно, чтобы подготовить к работе, а с сентября все наши студенты начинают работать в школе", — поясняет директор Mācītspēks в ЛУ.

С начала учебного года "курсанты" отправляются в учебные заведения для прохождения производственной практики, а по пятницам приходят в свои университеты (в программе участвует Латвийский, Лиепайский и Даугавпилсский вузы), чтобы продолжать осваивать теорию. После года учебы требуется написать дипломную работу и сдать экзамен, но можно продолжить обучение еще год — взять углубленные курсы.

"За четыре года в школах остались работать и работают около 227 учителей. В целом нашу программу в Латвийском университете, Лиепайском университете и Даугавпилсском университете закончили 347 человек, остались 227. Я считаю, это нормально", - сказала Иева Маргевича-Гринберга.

При этом организаторы принимают не всех. В первый год на одно место в Mācītspēks претендовали шесть человек, сейчас — более трех: на 100 мест — 333 претендента, 70 уже прошли отбор. Средний возраст претендентов — 37+.

"В этом году выдержали конкурс 70 кандидатов. Из них 24 — это STEM (химия, биология, физика, математика). Это хорошо, таких учителей не хватает. Много тех, кто хотят преподавать английский язык и мало — другие иностранные языкя (французский, испанский, шведский, немецкий). Их все время не хватает, каждый год у нас один-два человека на немецкий, один-два на французский", - — отмечает директор программы в ЛУ.

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