Каждый вуз должен создать четкую систему, в которую можно обращаться, например, в случаях сексуальных домогательств, заявила министр культуры Агнесе Логина в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

В настоящее время очевидно, что эта система зачастую носит формальный характер.

"Если это не будет сознательно тестироваться и проверяться, возможны ситуации, когда такие сообщения попадают к самим обидчикам", — добавила она.

Как сообщалось, в распоряжение программы Латвийского телевидения Kultūršoks попали свидетельства семи студенток Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (JVLMA) о сексуальных домогательствах со стороны преподавателей. Также поступали жалобы на возможные домогательства со стороны доцента Латвийской академии художеств Андрея Амельковича.

Ни официальной, ни неофициальной информации о возможных случаях харрасмента не получали Рижский университет Страдыня, Латвийский университет бионаук и технологий, Видземская высшая школа и Вентспилсская высшая школа.

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