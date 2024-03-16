Хелена Демакова ушла с поста председателя совета Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витолса (ЛМА). Об этом она сообщила агентству LЕТА.

По ее словам, она уходит в отставку, потому что из-за ситуации в ЛМА это "слишком эмоционально сложный период для нее". Демакова также не хочет, чтобы пострадало качество ее лекций в Латвийской художественной академии.

Она отметила, что решение о том, должен ли продолжать работу весь совет, должны принять его члены, которых она информировала о своем уходе. "Мне очень жаль, что я обманула доверие министра культуры и пострадавших девушек", — сказала Демакова.

Как сообщалось, после показанного Латвийским телевидением сюжета разразился скандал о сексуальных домогательствах преподавателей ЛМА к студенткам. В четверг ЛТВ сообщило, что академия получила новые заявления от пострадавших студенток.

На данный момент один преподаватель привлечен к дисциплинарной ответственности, а еще один отстранен от работы с запретом общаться со студентами.

На сайте ЛМА указано, что Марис Купчс, который упоминался в связи с домогательствами, больше не является заведующим кафедрой старинной музыки. Второй кафедрой, которая осталась без руководства, является кафедра музыкальных технологий, которую возглавлял Роландс Кронлакс.

ЛТВ известно из нескольких источников о том, что имена этих двух преподавателей упоминаются в деле о домогательствах.

Государственная полиция начала уголовный процесс в связи с информацией о имевших место домогательствах преподавателей ЛМА к студенткам. Уголовный процесс начат по разделу Уголовного закона о преступлениях против нравственности и половой неприкосновенности.

В полиции не предоставили более подробных комментариев о деле, однако, как выяснило агентство LETA, уголовный процесс начат по факту, а не против конкретных лиц.

Полиция призывает всех жертв домогательств и свидетелей обращаться по электронной почте onssnap@vp.gov.lv или телефонам 67075517 и 67075211. Полиция гарантирует анонимность всем, кто сможет предоставить полезную для следствия информацию.

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