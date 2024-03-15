Министр культуры Агнесе Логина согласна, что министр несет ответственность за происходящее в своей отрасли, но не считает, что должна уйти в отставку из-за случаев домогательств к студенткам в латвийских вузах. От руководства учебных заведений она ожидает решительной и убедительной реакции.
"Я узнала о ситуации в Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (JVLMA) из программы "Культурный шок" и сразу же подключилась. Я встречалась с заинтересованными сторонами, пыталась понять ситуацию и что мы как Министерство культуры можем сделать для обеспечения безопасной среды в образовательных учреждениях", — заявила министр порталу Delfi.
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