Министр культуры Агнесе Логина согласна, что министр несет ответственность за происходящее в своей отрасли, но не считает, что должна уйти в отставку из-за случаев домогательств к студенткам в латвийских вузах. От руководства учебных заведений она ожидает решительной и убедительной реакции.

"Я узнала о ситуации в Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (JVLMA) из программы "Культурный шок" и сразу же подключилась. Я встречалась с заинтересованными сторонами, пыталась понять ситуацию и что мы как Министерство культуры можем сделать для обеспечения безопасной среды в образовательных учреждениях", — заявила министр порталу Delfi.