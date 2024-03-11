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Один из преподавателей Латвийской Музыкальной академии Язепа Витолса (JVLMA), который, возможно, подвергал сексуальным домогательствам студенток, является заведующий Кафедрой старинной музыки Марис Купчс, сообщила в понедельник, 11 марта, вечером программа Латвийского телевидения "Панорама".

Из разных несвязанных между собой источников программа узнала, что одним из преподавателей, который, возможно, нарушил границы в общении со студентками, является заведующий Кафедрой старинной музыки Марис Купчс. Сегодня он отправился в Литву. "Я, конечно, не совершал никаких действий сексуального характера. Это это именно отрицаю. Никаких прикосновений, не дай Бог. В связи с анонимным опросом упоминалось что-то о романтических отношениях, был фаворитизм", — заявил Купчс в телефонном разговоре с LTV.

Купчс отрицает какие-либо сексуальные действия. "Это было бы ужасно, если бы мне нужно было оправдываться, но я это, конечно, сделаю. Мне очень трудно говорить об этом, потому что я понимаю, что академия в целом сейчас находится в очень, очень плохой ситуации. Мне очень жаль, что у академии сейчас такой плохой пиар", — сказал программе Купчс.

"Панорама" сообщает, что речь идет как о давних, так и о совсем недавних событиях.

"Все то, что прозвучало в передаче, для меня тоже было шоком. Это была полностью новая информация", — заверил ректор академиии Гунтарс Пранис.

Известно, что во вторник, 12 марта, в Министерстве культуры состоится совместный пресс-брифинг министра культуры Агнесе Логиной и Совета JVLMA.

Ранее стало известно, что после долгих дискуссий Совет Латвийской Музыкальной академии Язепа Витолса (JVLMA) принял решение выразить недоверие ректору Гунтару Пранису и призвал его уйти в отставку.

Как уже сообщалось, программа Латвийского телевидения Kultūršoks получила свидетельства семи студенток Латвийской музыкальной академии о сексуальных домогательствах со стороны преподавателей, программа вышла в эфир 8 марта.

9 марта JVLMA обратилась в Госполицию в связи с информацией о насилием в в отношении студенток со стороны преподавателей программы LTV Kultūršoks.

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